【星二代學校】許秋怡王書麒兒子男拔畢業　17歲仔高過爸爸母子似足姊弟

▲ 藝人許秋怡與王書麒的兒子在男拔畢業。

52歲藝人許秋怡與55歲丈夫王書麒育有一子王綽枬（Cody），17歲的Cody轉眼已經中學畢業。許秋怡近日於社交媒體分享，Cody在校園穿上畢業袍的照片，一家三口溫馨留影，兒子不僅已高過爸爸，跟媽媽看起來更似姊弟。

近年許秋怡都忙於四出登台搵真銀，不過兒子當然比甚麼都重要，她周日（27日）於微博發帖表示，6月20日演出完畢後，馬上趕回香港，只因要參與兒子的大日子。她寫道︰

為的是等待多年的日子終於到了，兒子Grade 12畢業啦！大個仔啦Cody，爸媽期待你再戴四方帽，就係大學畢業典禮。

▲ 許秋怡與王書麒見證兒子Cody中學畢業。（許秋怡微博圖片）

凍齡媽媽與兒子似姊弟

許秋怡與王書麒於2003年誕下兒子，Cody自小成績優異，小學就讀傳統男校拔萃男書院附屬小學，其後直升一條龍中學拔萃男書院（下稱男拔），今年中學畢業。許秋怡上載了多張兒子在男拔校園拍攝的畢業照片，穿上畢業袍的Cody很高大，已高過爸爸王書麒。

凍齡媽媽許秋怡下月將迎來53歲生日，兒子中學畢業相信是一份很好的生日禮物。她保養得宜，拍住兒子影相，兩母子似足姊弟。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

男拔提供DSE及IB課程

拔萃男書院於1869年創校，是本地龍頭男校，多年來人才輩出，現任校長鄭基恩亦是男拔舊生。男拔生文武雙全，除了學術成績優異外，在學界體藝成績亦相當出眾，有學生憑出色的運動加分入讀。校內設有80多個學會、校隊、學生組織和興趣小組，鼓勵學生發展個人興趣。

除了提供本地中學文憑試（DSE）課程，男拔開設了國際文憑試（IB）課程，助學生日後海外升學。該校2021/22年度學費，本地學生中一至中六為$51,200，而IB課程則為$117,300，以上調整學費需待教育局審批。

▲ Cody身處男拔的大草地球場。（許秋怡微博圖片）

男拔的校舍位於旺角，學校佔地面積約5萬平方米，設有草地球場、游泳池、網球場、籃球場、室內體育館、多媒體教學中心、特別教室、圖書館、音樂廳及可放映電影大禮堂。

同場加映︰3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代 Lucy媽︰家是最好的playgroup 育兒經

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳