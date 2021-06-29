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【星二代】碧咸22歲大仔與富家女訂婚一年　豪花7800萬買獨立屋共築愛巢

親子 15:23 2021/06/29

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碧咸大仔與富家女訂婚一年，豪花7800萬買獨立屋。

英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的22歲長子Brooklyn Beckham，與富二代女星Nicola Peltz訂婚一年，有傳兩人在加州比華利山豪花千萬美元（約7800萬港元），買下7千呎豪宅，共築婚後愛巢。

綜合外媒報導，這座7千呎獨立屋去年才落成，共有5間睡房及浴室，並設有游泳池、水療設施、酒窖、健身房等，應有盡有。據悉當年碧咸效力洛杉磯銀河期間，也是住在比華利山，舊居與兒子新購入的豪宅距離不遠。

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IG發文冧女友

受疫情影響，有傳Brooklyn與女友的「世紀婚禮」將押後至明年舉行，不過無阻兩人公開「放閃」。Brooklyn日前在IG上傳合照及發文，慶祝兩人訂婚一年，他感謝女友讓他成為更好的人，

無法想像生命中沒有你會如何，你總是帶來歡笑，一周年快樂！

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富豪準外父身家過百億

有外媒指準外父Nelson Peltz將資助兩人在英國及美國舉行2場婚禮，預計花費4千萬港元。身為美國投資大亨的Nelson Peltz，身家超過135億港元，是碧咸夫婦身家的4倍。

Nelson育有10名子女，當中Nicola是孻女，集萬千寵愛在一身，據悉她一出世的別墅就有27間房。Brooklyn亦與Nicola簽署婚前協議，雖然未有公開細節，但相信與兩人一旦離婚後的財產分配有關。

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責任編輯：王明芳

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