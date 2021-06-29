【聲夢傳奇】何晉樂擁碩士學位獲藥劑師牌　Rock從事金融業不棄歌手夢

▲ 何晉樂擁有不錯的學歷。

TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》將於下月中進行總決賽，日前於第六輪比賽中，5位學員炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）和鍾柔美（Yumi）分別與導師合唱出賽。

當中紅隊隊長何晉樂以一分之差險勝Hugo成功晉級。

作為紅隊隊長的何晉樂（Rock）兩年前於英國修讀藥劑學碩士課程後回港，雖然擁有藥劑師牌，不過返港後選擇加入金融界別，不過自細喜愛唱歌的他真正目標是追逐歌手夢。

【聲夢傳奇】14歲Chantel人氣直逼炎明熹 姚焯菲翻唱《戀愛預告》成網上熱搜【有片】

▲ 何晉樂為《聲夢》紅隊隊長。（取自instagram）

性格較內向

於《聲夢傳奇》比賽中，何晉樂為年紀最大的參賽者。他在2019年畢業於英國威爾斯的卡迪夫大學（Cardiff University），修讀藥劑學碩士課程。

原來Rock於9歲時隨家人移民英國，他曾於媒體訪問中透露，年幼時性格較孤僻，只因起初移民到英國時，他不敢外出玩樂，經常宅在家裡，直至升上高中後結識多了朋友，更一起玩音樂，才變得較健談。

▲ 何晉樂於五個回合，與JW王灝兒及泳兒合唱。（取自instagram）

大學畢業後，Rock考獲藥劑師牌，於英國完成實習後就回流返港，擁碩士學位的他更放棄藥劑學的專長，於某大型保險及投資公司擔任職理財策劃工作。

Rock所就讀的卡迪夫大學（Cardiff University）是英國一所具有悠久歷史的公立研究型大學，它位處威爾斯卡迪夫的凱西公園，該校更於1883年取得皇家許可狀，亦是威爾斯地區唯一入選The Russell Group（羅素大學集團）的大學

▲ 何晉樂曾於英國留學。（取自instagram）

一邊工作一邊追夢

卡迪夫大學在當地以研究而擁有極高聲譽的英國大學，根據最新的英國科研質量評估Research Assessment Exercise(RAE)顯示，卡迪夫大學的研究領先全球，33個科系於原創性及研究成果重要性上均達世界級水準。

另外，Rock夾Band多年，身為主音及結他手的他演出經驗豐富。不時跟友人在街頭Busking，只見他於IG分享唱歌的片段，今年1月更參加《聲夢傳奇》比賽，惟Rock未有辭去理財策劃的工作，一邊工作一邊追歌手夢。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【聲夢傳奇】炎明熹原本姓王 父母長居內地Gigi來港隨姑媽一家生活

同場加映：蘇韻姿訪問