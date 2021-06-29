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【最佳主角】夫婦家中後園影孕照迎接第二胎　馬仔亂入露出浮誇笑容搶鏡變主角

親子 15:17 2021/06/29

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美國一對夫婦拍攝孕照時，遭家中飼養的馬匹「搶鏡」。

不少夫婦都會拍孕照留下紀念。美國一對夫婦在家中後園拍攝孕照時，突然被家中飼養的馬「攝鏡」，並且露出浮誇的笑容，令到現場眾人捧腹大笑。攝影師其後在社交平台分享照片，引來大批網民熱烈回應，紛紛笑指馬仔非常「搶鏡」！

12歲的Buckshot突然「攝鏡」。（FB圖片）

飼養了9年的馬匹成孕照主角

據美國《霍士新聞》報道，來自印第安納州的Amanda Eckstein和其丈夫Phillip Werner，6月初在家中的後園拍攝孕照，以迎接即將出生的第二胎。Amanda和Phillip都是愛馬之人，家中飼養了數匹馬，其中12歲的馬仔Buckshot，在拍攝途中突然入鏡，並且對著鏡頭露出浮誇的笑容。主人Amanda在接受訪問時表示，

牠通常都是比較突出，總是古靈精怪。

點擊查看拍攝過程：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網民：這些照片是無價的

而攝影師Kristen Zaffiro亦笑指，拍攝時Buckshot不但懂得對著鏡頭笑，又會走到夫婦二人中間分開他們，又會好奇嗅嗅鏡頭。在拍攝孕照的兩星期後，Amanda誕下兒子，並且希望一家人再次拍攝一輯家庭照。

Phillip和Amanda希望再拍攝一輯家庭照。（FB圖片）

攝影師Kristen Zaffiro其後在網上分享搞笑照片，引來大批網民熱烈回應，紛紛大讚攝影師拍下了無價的時刻，「照片很有愛！」、「我笑到流眼淚了」、「這是最正的孕照！」、「這是無價的，希望馬仔會與小朋友一同成長」。

同場加映：3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代　Lucy媽︰家是最好的playgroup 育兒經

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責任編輯：王明芳

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