【司法覆核】宣傳癌病篩選優惠被指違守則　梁家騮覆核指對公眾有利益

▲ 申請人梁家騮。（楊詠渝攝）

立法會醫學界前議員、外科專科醫生梁家騮，於2016年透過Facebook等宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，向公眾提供折扣價進行篩檢的限時優惠。梁後來被醫委會指控違反專業守則，梁不滿醫委會指控而提出司法覆核，案件今（29日）於高等法院開審。梁一方於庭上指有關宣傳有助及早篩查出早期病人，對公眾利益有利，並以新冠肺炎疫苗接種情況為例，指亦有各種誘因鼓勵市民接種。

代表梁家騮的名譽資深大律師陳文敏今於庭上陳詞指，申請人所提供的篩檢折扣價資訊，只是為了讓病人可以在知悉相關資料的情況下作出決定，而價格明顯亦是影響病人決定的因素之一。

陳又指，政府當初推出早期胃癌及腸癌篩檢計劃，目的就是要鼓勵沒有病徵的市民主動進行篩檢，務求及早找出病人，以增加治療成功率，此舉不但對病人有好處，亦有助減輕公共醫療及經濟等負擔，屬有助公眾利益的做法。

陳又指出，本案重點是申請人推出的宣傳，會否令市民受誤導而進行了不必要的醫療服務，但胃癌及腸癌在本港一直是致命疾病，不少病人早期均沒有任何病徵，早期篩檢有助減低致命率，而且大部分市民不會無緣無故主動進行篩檢，因此以折扣價作為誘因，鼓勵市民參與屬合理做法。

陳更以新冠肺炎疫苗接種率為例，指現時有各式各樣的誘因鼓勵市民接種疫苗，若有醫生以折扣價鼓勵市民接種，是否又稱得上是兜攬生意？陳認為醫委會應根據個別事件而作考慮，而非以一刀切的守則限制醫生作宣傳，有關限制並不合乎比例。

代表醫委會的資深大律師鮑進龍則回應指，醫委會限制醫生作宣傳的原因，是為了防止巿民受折扣價影響而進行非必要的醫療服務，亦可避免市民對醫療專業的信心受影響，以及防止從事醫療專業的人過於專注在商業活動上，而影響醫療質素。鮑續指，醫生單純向市民提供折扣，會使市民將正價與折扣價作比較，亦會因名額有限而產生逼切性。案件下午續審。

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記者：楊詠渝