【5000元消費券】8月1日起領取首期2,000元消費券　八達通分三期發放最後一期有條件

▲ 八達通領取消費券步驟簡單。

政府消費券計劃將於7月4日起開始接受登記，合資格人士可經4個電子支付平台申領5,000元電子消費券。而絕大部分香港市民都持有八達通卡，估計最多人選用。經八達通領取消費只需4個步驟，方便快捷。

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經八達通領取消費券步驟如下：

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分三期發放 「達標」才可得最後一期

八達通受儲值上限3,000元限制，故分三期分發，分別2,000元、2,000元及1,000元。市民必須先用完首兩期4,000元消費券，才可得最後一期1,000元。

首批完成電子登記的市民可於2021年8月1日透過不同方式以八達通拍卡領取或以手機八達通卡一按即取2,000元消費券;而第二期可於2021年10月1日起領取。市民如在發放第1期消費券後的第4至7個月內消費累積總額滿港幣4,000元，第3期消費券將於達標的下一個月16日發放。簡單而言，首批登記市民11月底用完首二期派發的4,000元消費券，12月中便可取得最後一期消費券。

要注意的是消費券需在發放日起計3個月內領取，而如「合資格消費」累積總額於上述期限仍未滿港幣4,000元，則不會獲發第3期1,000消費券。

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責任編輯：張懿慧