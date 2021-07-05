兩度退學　IT人重返校園攻讀高級文憑　獲四間大學取錄

▲ HD IT Year 2 學生

Norman於10多年前中學會考失手後，入讀香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）。一年後，他再赴澳洲留學卻又半途而廢，令他自覺與讀書無緣，是典型「讀唔成書」的例子。在職場工作多年，深深感受到大學學位的重要，所以他毅然辭職，重返HKU SPACE CC攻讀資訊科技高級文憑（HD in Information Technology），經過兩年的努力，他取得卓越成績，並獲得4間大學取錄，才發現興趣是學習的最大動力。如今他正準備入讀香港科技大學三年級，實現夢想。

Norman自小對電腦感興趣，卻不大喜歡讀書，在中學時更差點因為成績差而被趕出校，他坦言昔日會考失利乃是意料中事。「當時升不到原校，由於有志加入IT行業，故順理成章報讀了HKU SPACE CC的電腦文憑課程。印象中課程內容實用，導師和同學也很友善，不過我只是讀了一年，便因獲得澳洲大學基礎課程取錄而去了留學。本想在海外取得與IT相關的大學學位，為事業發展鋪路，未料卻適應不到當地的生活。」

▲ Norman首次入讀HKU SPACE CC一年後，即赴澳洲升學，惟最終因難以適應海外生活而放棄留學。

赴澳洲升學難適應 回港投身IT行業

相對在HKU SPACE CC 愉快的學習氛圍，Norman憶述在澳洲留學生活的拘束，也難以融入外國同學的圈子，甚或想逃避上課。最後他決定回港，因為不想繼續升學，唯有投身職場，希望可以將電腦興趣變為事業。



踏入而立之年，在IT行業工作多年的Norman，雖然逐漸累積實戰經驗，惟他始終對未能取得大學學位耿耿於懷，事業發展亦因學歷不足而停滯不前，遂萌生重返校園的念頭。他指出，對曾入讀的HKU SPACE CC留下良好印象，在得悉該院校設有心儀的HD IT課程後，便沒有再尋找其他課程資料，矢志再給自己多一次機會，期望二度入讀可完成整個課程。

▲ Norman喜獲4間大學取錄，一向支持他的雙親亦為他感到高興。

再次入讀HKU SPACE CC 尋回學習興趣終獲佳績

「意想不到的是，這次重回HKU SPACE CC，帶給我很多意料之外的收穫，發現自己原來『 讀到書』 ，在學業上也能取得好成績。」Norman相信，當中最大的分別源於自身對學習範疇的興趣，以及教學模式是否適合自己。以往在中學及澳洲，正因未能發掘到學習興趣，而對上課產生恐懼。這次重拾課本，在HD IT接觸的學科內容皆是個人興趣所在，加上導師在教學上以實用為主，並提供很多小組作業，讓他與同學有機會共同合作、學以致用，大大增加了學習的趣味性。



由被迫學習變為興趣主導，Norman表示相隔十年重返HKU SPACE CC，心態亦大有不同。既力求在課程中掌握最新的專業知識和技能，也期望課堂知識幫助他應付未來工作上或會遇到的問題，故在學習上更為主動，更能抓緊個人的學習需要。

▲ Norman在Final Year project中與組員共同設計「自動解迷宮程式」，日後亦有志成立初創，專攻編寫程式。

獲4間大學取錄 立志成立初創企業

「記得十多年前第一次來到HKU SPACE CC，因對IT未盡了解，直覺寫程式很麻煩，要記很多東西，而Networking（電腦網絡）則很有發展前景，故選擇了後者作主修科，但讀下來卻興趣全無。」他補充說，經過多年的工作實踐，發覺Programming（程式設計）其實很有趣，作為主修科可提升學習動力，所以兩年前重返校園，他選定了程式設計作爲自己的專修領域。他與組員在今年的Final Year project中，更憑藉「自動解迷宮程式」取得優異成績，當中學到的技能亦能應用於日後的工作領域。



除了科大外，Norman亦同時獲得香港中文大學、香港城市大學及香港公開大學的取錄通知。他直言對此喜出望外，最終選擇科大是有感其IT方面成就卓越，並可銜接電腦科學課程三年級，只需兩年即可取得大學學位。他更表示未來有意成立初創企業，將撰寫程式的興趣及專長，轉化作創業動力。



由會考失利至得到4間大學取錄，Norman以自身經驗勉勵應屆DSE考生，指公開考試失利只是人生的小考驗。所謂「讀唔成書」，很可能只代表自己不適合傳統的學習模式，或對學習內容不感興趣。故最重要是找到合適自己的課程及院校，即使已投身社會，仍可隨時重返校園，實現大學夢。



香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址：https://bit.ly/3yb3Haq

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