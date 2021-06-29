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【航班禁飛】港府7月1日起禁止英國民航客機來港　英航稱受影響旅客可重新預訂或獲全額退款

社會 15:39 2021/06/29

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港府7月1日起禁止英國民航客機來港，英航稱受影響旅客可重新預訂或獲全額退款（資料圖片）

因應英國疫情反彈，港府昨宣布再度對英國實施航班「熔斷機制」，7月1日起禁止英國民航客機來港，詳情請看：【下一頁】；英國航空（British Airways）今（29日）表示，對港府此決定感到失望，並正與當局緊密合作，希望儘快恢復航班服務，而該航空提供由香港飛往倫敦的航班繼續每天正常營運。

英航又指，因為倫敦飛香港航線暫時中斷，故向受影響的旅客表示歉意，並提供選擇全額退款、重新預訂、或換取優惠券可用於新預訂至2023年旅行。受影響而直接與英航預訂的旅客可以通過 ba.com/contact 與英航聯繫。

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責任編輯：鄧凱文

 

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