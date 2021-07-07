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【TOPick親子比賽】親子最營食譜大賽 - 比賽結果

幼稚園 13:00 2021/07/07

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《香港經濟日報》TOPick新聞

親子最營食譜大賽

感謝各位家長及小朋友踴躍參與，以下是【TOPick親子比賽】親子最營食譜大賽結果：

恭喜以下得獎親子！得獎者將於7月9日或之前收到個別電郵通知領獎安排。

得獎名單

【最具人氣獎】(幼稚園組別) TOP 3

第一名：第6號參加者David Ling小朋友

第二名：第36號參加者Wong Ching Lam Joanna小朋友

第三名：第11號參加者Lui Ching Heng Marcus小朋友

    點擊圖片放大

【最具人氣獎】(小學組別) TOP 3

第一名：第9號參加者華凱淇小朋友

第二名：第19號參加者KWOK SHING CHUN小朋友

第三名：第18號參加者霍承澤小朋友

    點擊圖片放大

如有任何爭議，TOPick 保留最終決定權

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