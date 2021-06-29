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【刑偵日記】王浩信菊梓喬相隔三年再合唱　 Hana期待跟視帝再拍劇

娛樂 15:45 2021/06/29

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王浩信跟HANA再合唱。

王浩信（Vincent）及菊梓喬（Hana）繼三年前的合唱歌《欲言又止》後，再次為新劇《刑偵日記》合唱插曲《蝴蝶效應》，二人日前為新歌拍攝 MV，談合作感受。

今次的拍攝場景非常復古好有味道，Vincent 亦大讚：「這個場景勁有feel，可以說是一卡車廂，又可是一間旅店，感覺好似一條時光隧道，給人好大幻想空間，配合自己在劇集入面角色，多重人格抽離現實，好多謝導演心思。」

二人展現氣場。

Vincent及Hana同聲說開心有機會再次合作，二人有份參與劇集拍攝，而且有對手戲，所以合唱及拍MV時更有火花，更容易投入感情。

Hana表示：「今次自己第一次正式拍劇，對著好多專業一級演員，學到很多事，好正！Vincent好照顧人，像拍MV時，我們兩個身高實在好有距離，他會主動提出除了鞋去遷就我，好sweet。」

HANA盼再拍劇。

二人更說：「好期待一齊宣傳唱live，上一首歌夾不到時間，今次可以一口氣唱兩首合唱歌，最好當然有機會收到客戶邀請拍檔搵真銀。」

劇集已於內地及網上平台播出，成績不錯，二人希望可以繼續承接各平台的好成績，Hana：「最好可以有續集，自己都愛上拍劇，今次只是一小步，時間比較短，感覺像熟悉了環境就已經拍完，期待有更多機會參與。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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