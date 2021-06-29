【疫境自強】日本陪酒女郎辭職進修追夢　盼開兒童之家與悲慘身世有關

▲ 情衝擊生意陪酒女辭職進修追夢，盼開設兒童之家原來與悲慘身世有關。

全球新冠肺炎疫情打亂了不少人的生活節奏。最近日本電視台節目《真相報道バンキシャ！》訪問了數名當地人，了解疫情為他們帶來的轉變，以及在「疫」境下自強的故事。

銀座女公關進修追夢

節目首先採訪了在東京銀座一間高級酒吧工作，現年32歲的女公關高井舞，由於疫情關係，酒吧營業時間縮短，營業額急劇下降。為此，她作出了一個重大的決定，就是去追尋夢想。

來自北海道札幌的高井，原來在孤兒院長大，她表示，在記憶中，沒有感受過愛，所以她希望成立一個類似兒童之家的福利設施，幫助有同樣遭遇的小朋友。

高井晚上在酒吧工作，白天在家上關於社會福利的網上課程。5月，她離開工作的酒吧，回到家鄉北海道，進行兒童之家的籌備工作。

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年輕夫婦辭職開設餐車

今年3月，東京日本橋街頭出現了一輛出售便當的餐車，每日都吸引不少人前來排隊。餐車由一對夫婦經營，丈夫中野智博本來是一家美容公司的銷售員，而妻子小百合則任職律師秘書。

然而，小百合4年接受過腦動脈瘤手術，術後留下後遺症，左眼的上半部失去視力，難以長時間對著電腦工作。本身喜愛烹飪的小百合，曾經想過有朝一日可以開餐廳。去年，夫婦二人毅然辭職，並在10月開始投入餐車生意。

不過起初亦出現了不少困難，例如找不到停車位置、無法每天營業等等。幸好，6個月後，生意開始走上正軌，每日營業額都有10萬日圓以上，更吸納到一班熟客。對此，小百合直言：「現在過得更快樂」。

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大學生放棄留學投身職場

節目最後採訪了一位大學畢業生富樫みちる，她於2019年就曾經接受過採訪，當時她是早稻田大學相撲學會的經理人，並將會作為交換生到韓國留學。但去年3月，由於疫情的關係，富樫無法如期留學，兼職工作亦受到影響，令她陷入等待留學和立即求職的兩難中。

對於未來，富樫感到十分不安，最終選擇了找工作，並得到了一份在化學品製造商的工作，身邊的朋友們都恭喜她找到工作，但她直言，只是假裝堅強，其實內心感到很空虛，但其它人都不理解。

4月，她到公司參加入社儀式，經過一段無事可做的空白期，對於即將投身職場，她仍感到非常期待和興奮。

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責任編輯：羅嘉欣