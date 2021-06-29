【宇多田光出櫃】宇多田光坦言受夠性別框架　日本樂壇天后：我是非二元性別者

▲ 宇多田光宣布：我是非二元性別者。

現年38歲的日本樂壇天后宇多田光宣布自己屬「非二元性別者」（non-binary）！現於英國生活的歌后宇多田光近日在IG中直播時，中途用英文向粉絲們介紹自己身邊熊公仔說：「他是個男孩，他也是同性戀。」

之後宇多田光大方坦言自己是「非二元性別者」，並於本月18日在IG發文表示對於自我性別認同的心聲。

▲ 宇多田光在IG開直播，借熊公仔透露自己屬「非二元性別者」。

宇多田光厭倦被追問性別

「非二元性別」是指不完全屬於男性或女性兩種性別的認同。她指，已很厭倦在日常生活中選擇小姐、夫人或女士的稱謂：「要我隨時明確定義自己的婚姻狀況或性別，讓我感到很不舒服，我並不認為個人與這些前綴的稱謂有任何相關。」

宇多田光表示目前已有無任何指向性別的「Mx.」被提出，並希望這稱謂可被更廣泛地應用。

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宇多田光成樂壇天后

日本樂壇天后宇多田光出生於美國紐約州紐約市，父母為音樂製作人宇多田照實及歌手藤圭子。

1998年，宇多田光推出《Automatic／time will tell》出道即大受歡迎，之後憑《First Love》、《Distance》、《DEEP RIVER》與《HEART STATION》等暢銷專輯確立在日本樂壇的天后地位。她曾於2011年至2015年短暫離開樂壇，之後在2016年復出。

根據《Oricon公信榜》，宇多田光以逾3700萬張實體唱片銷量成為平成時代總銷量第10高的歌手，並擁有3張打進日本史上專輯銷量前10位的作品，當中包括以767萬張銷量成為日本史上最高銷量專輯的《First Love》。