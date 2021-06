【聲夢傳奇】鍾柔美「身經百戰」家中擺滿獎座　Yumi青春無敵學生Look超清純【有片】

▲ 鍾柔美家居曝光。

TVB選秀節目《聲夢傳奇》進入比賽高潮,3大熱門Chantel姚焯菲、Gigi炎明熹及Yumi鍾柔美,引起觀眾關注。而年紀輕輕的3位參賽者更要在比賽同時兼顧學業,壓力實在不少。

▲ 鍾柔美與衛蘭組隊比賽。(TVB提供)

衛蘭接放學練歌

節目《STARIES聲夢定時動態》紀錄一眾參賽者比賽以外的排練及生活,在最新一集中就講到Yumi與導師衛蘭(Janice)早前合唱《就算世界無童話》的練習過程,而貼心的Janice更親自接Yumi放學回家再排練,順道培養感情。

Janice先前往Yumi學校附近等待,而Yumi一見導師亦非常驚訝,並開心上前迎接。有眼利網民亦指出Yumi身揹的單肩布袋是Janice早前新歌《It's ok to be sad》的周邊產品,力證學員與導師關係很不錯。

家住寬敞村屋

之後,Janice與Yumi又爭取時間在車上開聲練歌。鏡頭一轉來到Yumi的新居,村屋環境寬敞,方便一屋小狗生活。而且室內設計簡約,以白色為主調。

當中最吸睛的莫過於是電視前的一系列獎座與獎杯,全都是Yumi自小參加不同比賽贏奪回來的成績,令Janice都不禁驚嘆。

Yumi又拿出紀錄多年比賽的相簿與Janice分享,Janice也笑指Yumi的樣貌有變,由可愛小女孩長成亭亭玉立的少女。

童星出身 參加過百比賽

現年14歲的鍾柔美是中菲混血兒,童星出身,是家燕媽媽藝術學校的學生。她也拍過多部劇集,包括《平安谷之詭谷傳說》、《親親我好媽》及《城寨英雄》等,曾與視后李佳芯、視帝陳展鵬等人合作,幕前演出經驗豐富。

▲ Yumi憑跳唱在《聲夢傳奇》中獲關注。(TVB提供)

她亦自小參加不同歌唱比賽,比賽次數逾百次,擅長跳唱的她也憑此特色在《聲夢傳奇》中引起關注,包括演出歌曲《How You Like That》、《跳舞街》及《心急人上》。

而樣子甜美的Yumi也因五官與藝人鍾嘉欣相似被稱「翻版鍾嘉欣」,雖然Yumi表演時均會化妝造型上陣,但日常的花絮拍攝她都以素顏上陣,今次更不介意在鏡頭前以學生Look現身,束起馬尾的她更見清純,果然14歲青春無敵!

