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【無翅飲食】foodpanda將逾500款鯊魚相關產品下架　支持「無翅」保育海洋生態

社會 15:59 2021/06/29

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foodpanda將逾500款鯊魚相關產品下架。（資料圖片）

為支持海洋生態保育，外送平台foodpanda香港近日與世界自然基金會香港分會合作，承諾禁售魚翅等鯊魚產品，並已獲得145間夥伴餐廳支持，將超過500多項鯊魚相關產品從平台下架，並定期進行檢查，致力確保平台「無翅」。

foodpanda強調，一直重視可持續發展，透過簽署由世界自然基金會香港分會發起的「企業保護鯊魚及鰩魚政策」，承諾禁止售賣、推廣及食用鯊魚和相關品種，涵蓋所有業務，包括外賣業務、pandamart、foodpanda mall等。

foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，自己作為土生土長的香港人，這數十年來留意到社會日漸關注食用魚翅的問題，尤其是年輕的一代，認為必須在「無翅」的議題上以實際行動表示支持。

世界自然基金會香港分會海洋保育主管Laurence McCook表示，一直與餐飲業界合作，致力從菜單中剔除鯊魚和鰩魚相關食品，期望更多餐飲業界響應行動，締造更可持續發展的未來。

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責任編輯：陳子謙

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