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【癌症研究】港大研究揭惡性癌細胞轉移身體其他部位新靶點　有助藥物研發抑制癌症轉移

社會 16:07 2021/06/29

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港大研究揭惡性癌細胞轉移身體其他部位新靶點，有助藥物研發抑制癌症轉移（港大醫學院提供）

癌症威脅人類生命，其致命主因在於癌細胞會向身體其他部位出現惡性轉移，港大醫學院近日研究發現，惡性癌細胞會利用細胞膜上的蛋白受體「整合素」，轉化而形成富有「磷脂酰肌醇-3,4-二磷酸」的侵襲偽足，破壞細胞外的組織，促使癌細胞轉移，並會加速整合素循環，削弱細胞黏附的穩定性，進而促使癌細胞的侵入性轉移；此項研究揭示了一個嶄新的靶點，有望用於抑制癌細胞的惡性轉移。相關研究成果已在《美國國家科學院院刊》發表。

領導此項研究的港大醫學院生物醫學學院助理教授游承翰博士表示：

此項研究最重要的突破是發現磷脂酰肌醇-3,4-二磷酸與細胞骨架之間的交互作用與調控機制，有助加深我們對於癌細胞惡性轉移機制的理解。今次研究的結論，將可廣泛適用於其他分子生物與轉化醫學相關的研究，並有望為製藥及生物醫學相關產業提供嶄新的靶點，以研發更有效的藥物和技術，進而抑制癌症轉移。

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責任編輯：鄧凱文

 

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