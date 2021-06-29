【空氣質素】環境局公布《香港清新空氣藍圖》　目標2035年前空氣質素媲美東京巴黎等國際大城市

▲ 環境局今日（29日）公布最新一份《香港清新空氣藍圖》。（馮漢柱攝）

環境局今日（29日）公布最新一份《香港清新空氣藍圖》。環境局局長黃錦星聯同發展局、食物及衞生局、環保署及運輸署召開記者會。當局稱，新訂下目標是2035年前，把香港空氣質素改善至可媲美國際大城市，而最終目標是令全部空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》，又會5年一檢，逐步收緊。

新一份《藍圖》目標在2035年香港空氣質素可媲美國際大城市，包括巴黎及東京，每5年檢討一次，而最終目標是令空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》。當局有6大主要行動，包括輸入更多潔淨能源、區域合作及綠色運輸等，將致力增加本地可再生能源佔能源組合比例，會成立跨部門小組，例如針對氫能多管齊下推展，達至深度轉型。

▲ 新一份《藍圖》目標在2035年香港空氣質素可媲美國際大城市，包括巴黎及東京，每5年檢討一次，而最終目標是令空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》。（馮漢柱攝）

環境局局長黃錦星表示，香港2013年推出首份《清新空氣藍圖》，2017年就檢討更新，10年來，香港空氣質素有改善。為應對氣候變化，除改善空氣，亦會深度減碳。環境局副局長謝展寰表示，相信未來15年本港空氣質素必定大幅改善。謝認為本港已較不少亞洲城市好，但希望2030年追上東京、巴黎水平，成為空氣質素好的國際大城市。

黃錦星指，能源方面，新能源在發電組合上有兩重點，包括致力增加本地可再生能源比例，成立跨部門小組，例如針對氫能多管齊下，達至深度轉型。不過當被問及詳細情況時，他未有正面回應，僅指今年下半年更新氣候行動藍圖，概括相繼推出的藍圖，稍後將公佈內容，屆時再進一步交代可再生能源提升比例。

他又提到，新藍圖回顧過去進展，路邊及一般監測站錄得的主要污染物，過去10年間減少4至5成，能見度改善更有八成之多。對比2017的進展報告，對能源、路邊及船舶污染物，都已於2020年已達標。另外，在推動電動車方面，各巴士公司有購買電動巴士，亦有公司研引入氫能巴士；至於全港已有約440個屋苑，涉及合共10萬個車位，準備提升電動車充電設備。

當局表示，目前沒有一個城市，能全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》，而最棘手的臭氧問題，未來短時間臭氧仍會上升，當局在控制車輛排放上已做很多工夫，加上其他措施，相信臭氧水平會回落。

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記者：洪芷晴