【升中叩門】2021年升中放榜攻略　15間熱門官津中學叩門收表詳情

▲ 熱門官津中學叩門收表詳情。

7月6日是升中統一派位放榜大日子，若派位結果未如理想，家長都會帶子女前往心儀中學叩門。不過，官津中學的叩門額不多，而且各區學校叩門要求不同，家長宜事先了解詳情，及早部署。

TOPick致電學校及根據學校網頁資料，整理了15間港九新界熱門官津中學叩門詳情，收表時間主要是7月6日至７日，家長應提早準備好所需資料，包括學生的身份證明文件、小學成績表、Portfolio等。

港島區

皇仁書院

學校職員接受查詢時表示，校方於7月6日接受叩門申請。申請表格可於當日在學校索取，家長亦須帶同學生的小六上下學期成績表正副本，以及學生身份證明文件正副本，若之前在自行派位有申請該校，亦要帶同相關文件。學校不會收取學生個人檔案（Portfolio），暫亦不設面試。校方將於7月13日致電通知獲取錄者，未收到通知視作落選論。

瑪利曼中學

學校職員接受查詢時表示，校方於7月6日上午9時派表，需要帶同學生的小五、小六成績表、派位證等相關文件。另外，學校會收取Portfolio，雖未有提及頁數限制，但職員建議盡量簡潔。

聖若瑟英文書院

學校接受叩門申請，並已於學校網頁公布詳情（按此連結）。家長需於7月7日早上9時至12時親自到校遞交申請表格，並提供學生身份證明副本、小五及小六成績表副本、派位證等，連同其他獎項、推薦信或Portfolio等附加資料及50元考試費。校方會甄選個別學生參與7月9日進行的筆試，並於7月19日致電通知獲取錄者，未收到通知則視作落選論。

英皇書院

根據學校網頁資料（按此連結），校方於7月6日至7日接受叩門申請。學校寫明學生必須具備優異學業成績及良好品行，申請人須於小五全年及小六上學期，中英數成績不低於A-級，如符合以上條件，已獲取其他學校中一學額或不屬該校校網學生均可申請。

提交的文件包括申請表、小四至小六成績表、入學註冊證、傑出才能證明、獎狀及其他有關文件，如申請人曾申請該校中一自行派位，只須補交新文件副本。校方會選取合適的申請人於7月8至10日面試，包括英語及廣東話面見。

取錄準則包括中英文理解、表達及應對能力；明辨性思考能力、溝通技巧、領導能力、操行、學習態度、獎項、小學成績及學校對學生評語等。學校將於7月12日或之前以電話通知獲取錄學生。

庇理羅士女子中學

職員接受查詢時表示，申請者須在自行派位時報讀該校才可申請，家長可於7月6日到校填寫申請表，提供自行派位申請時校方提供的編號即可，毋須提交其他文件。若果在自行派位沒有選報該校，則不可申請叩門學額。

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九龍區

喇沙書院

職員接受查詢時表示，家長須在7月6日放榜後，再到學校索取叩門申請表，申請表只於當日派發，不能預先索取。家長當日須帶同學生的小五、小六成績表、其他獎狀證明、Portfolio（如有）及身份證明文件到校報名。校方會甄選及個別通知合適的申請者進行筆試及面試，未獲通知者則作落選論。

寶血會上智英文書院

根據學校網頁資料，學校只接受成績優異的小六女生申請。表格可於學校網頁下載（按此連結），家長可於7月6日前往學校遞交申請。學校不設筆試，但會揀選合適申請者及其家長於7月6日進行面試，申請者毋須來電查詢。

中華基督教會銘賢書院

根據學校網頁資料，叩門申請日期為7月6日至7日，家長可於網頁下載表格（按此連結），或可於叩門申請當日於學校索取表格。填妥表格後，連同小五、小六成績表副本、學生身份證明文件副本、校內及校外活動證書、獎狀、中一派位選擇學校表、派位證等交回學校。

長沙灣天主教英文中學

根據學校網頁資料（按此連結），叩門申請日期為7月6日，家長除了填寫申請表格，亦須自行撰寫申請信，並於申請信內寫明聯絡電話，連同小四至小六成績表副本、中一派位選擇學校表、證件相交回學校。校方設有最低成績及品行申請要求，中英數及操行均需達B級或以上。校方會致電獲取錄者，未收到來電則視為落選論。

伊利沙伯中學

根據學校網頁（按此連結），家長須於7月6日遞交叩門申請，填妥申請表後，連同入學註冊證副本、小四下學期至小六下學期成績表副本，所有影印本須按表格內編定的號碼順序排列。學校不接受小學推薦信，遞交的文件要以釘書機或魚尾夾釘裝，不用提交文件夾。學校會電話個別通知獲面試學生，面試將於7月7日舉行。

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新界區

沙田官立中學

根據學校網頁資料（按此連結），交表日期為7月6日，申請表格即日至7月6日於學校網頁或親臨學校索取。提交的文件包括申請表、申請人身份證明文件副本、入學註冊證副本、小四至小六成績表副本、呈報之獎項證明文件副本。校方會電話個別通知學生於7月7日進行面試，面試將以英語及廣東話進行，若不獲通知則作落選論。

沙田呂明才中學

根據學校網頁（按此連結），學校於7月6日接受叩門申請，家長須填妥申請表，連同小五、小六成績表副本、升中派位證副本及相片一張交回學校。校方會在7月7日中午前以電話通知入選學生參加面試，面試於7月6日及7日進行，並於7月8日下午6時前電話通知獲取錄者。

迦密柏雨中學

學校職員接受查詢時指出，學校於7月6日至12日接受叩門申請，學額並非先到先得。家長可於上述日期前往學校索取表格，並帶同小五、小六成績表正副本、學生身份證明文件、相片一張，學校會收取Portfolio，頁數不限。若在自行派位時已遞交了Portfolio，則可以不交，或只交補充資料，校方會個別通知合適申請者到校面試。

東華三院甲寅年總理中學

根據學校網頁（按此連結），校方於即日至7月6日接受叩門申請，家長須帶同報名表、小學校長推薦信（如有）、小五全年及小六上學期成績表副本、Portfolio。評分準則包括中英文筆試成績40%、課外活動及校內服務20%、學生個人檔案30%、曾在自行派位報讀該校亦佔10%。面試將於7月6日至7日舉行，校方會邀請個別學生參加。

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

根據學校網頁（按此連結），校方於即日至7月6日接受叩門申請，家長可於學校網頁或到校索取申請表。填妥表格後，連同過去2年的成績表副本及學術證書、比賽獎狀副本交回學校。叩門考試將於7月6日下午一時開始，家長在接獲電話通知後，須著子女準時出席考試。

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責任編輯：林愛娜