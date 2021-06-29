  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等

社會 16:22 2021/06/29

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

香港人壽向200名打2針者送「健康背包」，包括免費住院現金保障、意外死亡保障等（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，再有機構出招鼓勵市民打針，香港人壽送出200份「健康背包」予已完成接種新冠疫苗之人士，包括免費住院現金保障、免費意外死亡保障、海外專家第二醫療意見服務、「MediEasy門診服務」優惠及健康服務折扣優惠，價值逾11萬，先到先得，額滿即止，活動網頁將於明（30日）開放接受登記。

成功登記「健康背包」之人士，於保障期內可享有以下免費保障、服務及折扣優惠：

  • 免費住院現金保障

於保障期內，合資格人士因確診患上疾病而在香港住院，每一留院日可獲港元1,000，最高賠償金額為港元10,000。

  • 免費意外死亡保障

於保障期內，合資格人士因傷害而於香港身故，可獲港元100,000。

  • 海外專家第二醫療意見服務

若合資格人士於保障期內被診斷患上此服務所涵蓋之危疾[3]，此項服務能讓合資格人士獲取美國頂尖醫學專家的專業意見（價值港元1,200）。

  • 「MediEasy門診服務」優惠

合資格人士可享「MediEasy門診服務」之登記名額1個（價值港元800）。成功登記「MediEasy門診服務」後，可透過此於6個月內在指定的醫療網絡，以優惠價尊享無限次全面醫療服務，涵蓋普通科、專科、中醫、脊醫、物理治療及牙科等。

  • 健康服務折扣優惠

合資格人士可在指定的醫療服務供應商，享有香港人壽獨家折扣優惠，以優惠價尊享健康服務 -- 如健康檢查計劃、疫苗接種、診斷服務等。

香港人壽網頁之「健康背包」活動網頁將於明日上午9時正至8月31日下午11時59分（「推廣期」）開放接受登記。成功登記之人士將獲得香港人壽發出之確認電郵，而「健康背包」之保障期將由登記日起至2021年12月31日止。每名合資格參加者不可登記或享有「健康背包」多於一次。如果合資格參加者曾經進行重複登記，保障期將會根據最早登記日期而釐定。

合資格參加者必須於登記日期年齡介乎18至65歲（年齡須為足歲數）；現居於香港並於登記日期持有有效香港身份證；已於香港完成接種兩劑同一款新冠疫苗；於推廣期內成功於香港人壽網站登記「健康背包」，而整個登記過程必須於香港境內進行。

如欲查詢有關詳情，請瀏覽香港人壽網頁之「健康背包」活動網頁，或致電香港人壽客戶服務熱線2290 2882。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
17:30 2021/06/16
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
【疫苗獎賞】信和華置送出觀塘千萬豪宅　首周登記抽獎人數超過100萬
18:25 2021/06/22
【疫苗獎賞】信和華置送出觀塘千萬豪宅　首周登記抽獎人數超過100萬
【賞你遊2.0】「賞你遊2.0」第二批行程即日已額滿　旅發局將推疫苗獎賞計劃
18:39 2021/06/16
【賞你遊2.0】「賞你遊2.0」第二批行程即日已額滿　旅發局將推疫苗獎賞計劃
【疫苗獎賞】萬豪國際集團送出500萬積分予會員　可用作兌換本港或海外集團旗下酒店住宿
15:10 2021/06/22
【疫苗獎賞】萬豪國際集團送出500萬積分予會員　可用作兌換本港或海外集團旗下酒店住宿
【疫苗獎賞】已完成疫苗港人可搶先坐水上的士　營辦商派逾300張免費船票
15:53 2021/06/26
【疫苗獎賞】已完成疫苗港人可搶先坐水上的士　營辦商派逾300張免費船票
【疫苗獎賞】MCL送出1.5萬張電影換票證　登記日期為明天至7月5日
22:39 2021/06/23
【疫苗獎賞】MCL送出1.5萬張電影換票證　登記日期為明天至7月5日

你可能感興趣

【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
17:30 2021/06/16
【打針獎賞】廠商會明天交代500萬疫苗獎賞計劃　頭獎可獲100萬元現金
【疫苗獎賞】信和華置送出觀塘千萬豪宅　首周登記抽獎人數超過100萬
18:25 2021/06/22
【疫苗獎賞】信和華置送出觀塘千萬豪宅　首周登記抽獎人數超過100萬
【賞你遊2.0】「賞你遊2.0」第二批行程即日已額滿　旅發局將推疫苗獎賞計劃
18:39 2021/06/16
【賞你遊2.0】「賞你遊2.0」第二批行程即日已額滿　旅發局將推疫苗獎賞計劃
香港身份證 治療 新冠肺炎 疫苗 脊醫 新冠肺炎疫情 Disney 香港 中醫 物理治療

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶