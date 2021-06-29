【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等

▲ 香港人壽向200名打2針者送「健康背包」，包括免費住院現金保障、意外死亡保障等（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，再有機構出招鼓勵市民打針，香港人壽送出200份「健康背包」予已完成接種新冠疫苗之人士，包括免費住院現金保障、免費意外死亡保障、海外專家第二醫療意見服務、「MediEasy門診服務」優惠及健康服務折扣優惠，價值逾11萬，先到先得，額滿即止，活動網頁將於明（30日）開放接受登記。



成功登記「健康背包」之人士，於保障期內可享有以下免費保障、服務及折扣優惠：

免費住院現金保障

於保障期內，合資格人士因確診患上疾病而在香港住院，每一留院日可獲港元1,000，最高賠償金額為港元10,000。

免費意外死亡保障

於保障期內，合資格人士因傷害而於香港身故，可獲港元100,000。

海外專家第二醫療意見服務

若合資格人士於保障期內被診斷患上此服務所涵蓋之危疾[3]，此項服務能讓合資格人士獲取美國頂尖醫學專家的專業意見（價值港元1,200）。

「MediEasy門診服務」優惠

合資格人士可享「MediEasy門診服務」之登記名額1個（價值港元800）。成功登記「MediEasy門診服務」後，可透過此於6個月內在指定的醫療網絡，以優惠價尊享無限次全面醫療服務，涵蓋普通科、專科、中醫、脊醫、物理治療及牙科等。

健康服務折扣優惠

合資格人士可在指定的醫療服務供應商，享有香港人壽獨家折扣優惠，以優惠價尊享健康服務 -- 如健康檢查計劃、疫苗接種、診斷服務等。



香港人壽網頁之「健康背包」活動網頁將於明日上午9時正至8月31日下午11時59分（「推廣期」）開放接受登記。成功登記之人士將獲得香港人壽發出之確認電郵，而「健康背包」之保障期將由登記日起至2021年12月31日止。每名合資格參加者不可登記或享有「健康背包」多於一次。如果合資格參加者曾經進行重複登記，保障期將會根據最早登記日期而釐定。



合資格參加者必須於登記日期年齡介乎18至65歲（年齡須為足歲數）；現居於香港並於登記日期持有有效香港身份證；已於香港完成接種兩劑同一款新冠疫苗；於推廣期內成功於香港人壽網站登記「健康背包」，而整個登記過程必須於香港境內進行。



如欲查詢有關詳情，請瀏覽香港人壽網頁之「健康背包」活動網頁，或致電香港人壽客戶服務熱線2290 2882。

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責任編輯：鄧凱文