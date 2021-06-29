【國際學校】22間熱門國際學校學費一覽　英基ESF誕最多IB狀元

▲ 在傳統教育之外，有家長會為子女揀選國際學校。

在傳統教育之外，有家長想為子女揀選其他教學模式，會物色國際學校。本港有多間國際學校，相對較少功課及考試壓力，而在課程、理念、學費、債權證計劃等不盡相同，TOPick為家長搜羅22間熱門國際學校的資料，可參考下︰

英基國際學校（English Schools Foundation）

英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校（包括1間特殊學校），推行幼稚園至高中「一條龍」入學政策，學生只可按照其香港地址報讀區內的英基小學或中學（不包括啓新書院及智新書院）。

香港島包括︰白普理小學、己連拿小學、堅尼地小學、山頂小學、鰂魚涌小學、港島中學、南島中學和西島中學。九龍及新界包括︰畢架山小學、清水灣小學、九龍小學、沙田小學、英皇佐治五世學校（中學）和沙田學院 (中學)，2021/22學年Year 1至Year 13學費由$115,800至$133,800不等。

英基轄下私營獨立學校是啓新書院及智新書院，提供由小學到中學的完整IB課程，學費不一，啓新書院2021/22學年Year 1至Year 13學費由$124,000至$167,900；智新書院2020/21學年Year 1至Year 13學費則是由$129,700至$175,400。

英基多年來誕生不少IB（國際預科文憑）狀元，於2019年英基轄下7間校共有20名狀元，而去年（2020年）7間英基屬校共出產了21名狀元。

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▲ 英基學校協會（ESF）轄下共有22間學校，包括5間幼稚園、9間小學、5間中學及3間私營獨立學校。（香港經濟日報圖片）

香港加拿大國際學校（Canadian International School of Hong Kong）

香港加拿大國際學校（CDNIS）於1991年創校，位於香港仔的南朗山道，提供學前至Grade 12教育，是本港少數提供「一條龍」國際預科文憑（IB）課程的國際學校，出產過不少IB狀元，亦吸引不少星二代就讀，包括李克勤兩兒子、林青霞女兒邢愛林及邢言愛、張學友細女張瑤萱等都曾就讀。

2021至22年度全年學費，由學前班$157,300至十二班（Grade 12）$205,400不等，另學生每年需繳付資本建設費（Capital Levy）。

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新加坡國際學校 （香港） （Singapore International School (Hong Kong)）

新加坡國際學校（香港）創辦於1991年，設幼兒教育、小學及中學部，中五及中六設有IB課程，提供英語及中文（普通話及簡體字）雙語教學。芸芸國際校中，有指新加坡國際學校的教育制度較嚴謹，吸引不少家長為子女報讀，星二代學生包括趙薇女兒、吳鎮宇兒子、陳豪陳茵媺子女、姚瑩瑩兒子等。

學費方面，2021至22學年小一至小六$135,800、中一至中四$171,900、中五及中六IB課程則收取$207,800。

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▲ 新加坡國際學校的教育制度較嚴謹。（香港經濟日報圖片）

漢基國際學校（Chinese International School）

位於北角寶馬山的漢基國際學校（CIS）創校於1983年，設幼稚園及中、小學部，早於1992年啟動IB預科課程，2002年開始中學項目。該校2013年開始寄宿學習項目「杭州漢基」，Year 10或Grade 9學生可到浙江省合作院校學習1年。該校有不少富二代的學生/校友，包括李澤鉅子女、徐子淇子女，以及劉鑾雄的女兒劉秀盈。

漢基國際學校的學費昂貴，2020至21學年一年級至十三年級的學費由$222,300至$266,100不等。

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宣道國際學校（Christian Alliance International School）

位於荔枝角的宣道國際學校（CAIS）設有1至12年級，小學部分為預備班、初小及高小三部分，中學採用加拿大亞伯達課程（Alberta Curriculum）。該校有「平民國際學校」之稱，學費較其他星級國際學校實惠，亦有不少星二代就讀，如陳慧琳（Kelly）的兩名兒子、郭晉安與歐倩怡的一對子女等。

學費方面，2021至22學年由Grade 1 $132,600至Grade 12的$189,000不等，而Grade 11的IB課程的學費為$199,500。

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宣道會劉平齋紀念國際學校（Christian Alliance P.C. Lau Memorial International School）

宣道會劉平齋紀念國際學校為香港九龍塘基督教中華宣道會在1992年創辦的首間國際學校，該校以加拿大阿伯達中英雙語授課，英文佔教學語言比例為65%，中文以普通話配合繁體字教學。學校在去年8月重開校舍後取消中學部，改以幼兒及小學教育為重心，首學年先開辦5歲預備班至3年級（Grade 3），其後逐年開辦高1年級。

學費方面，2020至21學年預備班為$102,990，Grade 1至4為$114,660。

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▲ 宣道會劉平齋紀念國際學校的學費相對較平。（香港經濟日報圖片）

耀中國際學校（Yew Chung International School ）

香港耀中國際學校在九龍塘的黃金地段設立8所校舍，為所有6個月到18歲的本地和外籍人士子女提供一條龍幼兒教育、小學及中學教育。該校著重雙語教育、探究式學習和全人教育，培養學生多元技能。早在上世紀70年代已從美國引入以遊戲為本的教育模式，啟發幼童通過遊戲探索、學習和成長，學生可修讀A-Level及國際普通中學教育文憑（IGCSE）。

耀中國際學校2020/21年度Year 1至Year 13全年學費由$225,710至$225,870不等。

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香港國際學校（Hong Kong International School）

香港國際學校屬本港首批國際學校，創校超過50年，提供美式課程。現時香港國際學校在淺水灣及大潭設有2間校舍，分別提供幼稚園及中小學部使用。校方亦十分重視體藝發展，設有多個運動項目包括足球、網球、攀石、欖球、高爾夫球及中國功夫等。學校過去吸引了不少星爸媽安排子女入讀，包括上山詩鈉女兒Hilary、葛民輝的兒子及名導演王家衛的兒子。

2021/22年度G1至G12全年學費由$199,150至$229,350不等

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基督教國際學校（International Christian School）

位於沙田石門的基督教國際學校於1992年創辦，翌年開辦小學部，由最初僅56名學生，擴展至現在過千人就讀。ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。該校是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，故相當受基督教家庭歡迎，連圈中有基督教信仰的藝人也慕名而至，包括毛舜筠及蔡少芬。

2021/22年度P1至G12由$125,100至$169,900不等。

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德瑞國際學校（German Swiss International School）

德瑞國際學校是由幼稚園至中學一條龍學校，分為英文部及德語部，提供英式及德式教育，學生超過1,300人。該校每級每部只設兩班，採用小班教學，每班有22至24位學生，因此學位競爭激烈。而老師主要來自德國及英國，該校優先取錄德國、瑞士、奧地利等地的學生。張學友的大女兒張瑤華、張家輝和關詠荷女兒張童都是該校校友。

2021/22年度Y01至Y13由$161,450至$203,420不等。

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哈羅香港國際學校（Harrow International School Hong Kong）

位於屯門、被稱為「英國貴族學校」的哈羅香港國際學校是歷史悠久的學府，學院耗資7億元興建，校內有9成的老師來自英國，並採用英國國家課程，學生可修讀A-Level及國際普通中學教育文憑（IGCSE），有不少星二代是這間學校的校友，如張學友大女張瑤華和影星甄子丹的兒子。

2020/21年度Year1至Year13學費由$171,671至$203,868不等。

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▲ 哈羅香港國際學校被稱為「英國貴族學校」。（香港經濟日報圖片）

李寶椿聯合世界書院（Li Po Chun United World College of Hong Kong）

香港李寶椿聯合世界書院於1992年創立，是本港唯一一所只提供國際文憑預科課程（IBDP）的直資寄宿中學，學生來自逾80個國家或地區。該校只開設IB課程，IB為兩年制，故學校內只有兩級學生，年齡介乎十六至十八歲。學校安排學生在校寄宿，刻意營造多樣性環境，讓學生體會不同的國家文化。另外，該校學生IB成績出色，多年來出產多位狀元，大部分畢業生獲得海外名牌大學錄取。

2022/23年度學費為$306,000，費用包括學費及住宿費。

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責任編輯：梁節儀、顏紫燕