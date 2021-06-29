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【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面

政治 16:31 2021/06/29

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林鄭月娥表現與月初調查相若。（經濟日報資料圖片）

香港民意研究所公布最新調查。特首林鄭月娥評分為29.8分，民望淨值為負53個百分點，數值與本月初相若；港府滿意率淨值則較上月上升10個百分點，為負36個百分點。

林鄭月娥最新評分微跌0.5分至29.8分，有43%受訪者給予0分，反對率維持於70%、支持率則上升1個百分點至17%，令其民望淨值上升1個百分點。

至於港府表現，滿意率淨值有明顯改善。受訪者對港府滿意率上升7個百分點、不滿率則微跌3個百分點，令滿意率淨值顯著改善10個百分點，升至負36個百分點。港府信任淨值也稍為改善，較上月增加4個百分點，錄得負18個百分點。

另外，民研在回歸周年前，調查香港市民對中國國民的自豪比率。有41%受訪者表示感到自豪，較去年同期顯著上升7個百分點，而不感自豪的受訪者則有55%，數字比去年減少8個百分點，是2010年以來最正面的結果。

今次調查在本月21日至25日期間進行，由真實訪問員隨機抽樣電話訪問，一共訪問1,014名18歲或以上、操粵語的香港居民。

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記者：陳宛彤

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