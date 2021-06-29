  • 30°C
香港時間 : 2021629日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打針獎賞】稻苗學會送餐飲現金劵總額超過25萬　每份獎品現金劵金額約1,000元

社會 16:32 2021/06/29

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

再有機構推出疫苗抽獎活動。（資料圖片）

為鼓勵食客接種疫苗，促進市民往食肆消費，稻苗學會今日（29日）至8月底，舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，送出的餐飲現金劵總額超過25萬，得獎名額多達535份。

稻苗學會稱，集結會員力量及支持，送出多間稻苗會員食肆贊助的餐飲現金劵，總額超過25萬，得獎名額多達535份。其中「餐飲消費劵組合」，併合多間食肆的消費劵，每份約1,000元，得獎市民可品嚐多間食肆美食。

市民只需於活動截止日期前，已打兩針新冠疫苗，及到過贊助現金劵的任何一間食肆消費，即符合參加資格。合資格者可於以下登入抽獎網站登記資料即可，9月初將進行抽獎及公布結果。

稻苗學會主席徐汶緯表示，餐飲業是受疫情影響最深的行業之一，業界不希望再有下一波到來。對應防範再次爆發，提升香港整體疫苗接種率刻不容緩。在此感謝稻苗會員食肆的支持，稻苗學會藉著是次大抽獎，鼓勵市民積極接種疫苗，對社會對餐飲業都有裨益。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【升中叩門】2021年升中放榜攻略　15間熱門官津中學叩門收表詳情
今日 16:31
【升中叩門】2021年升中放榜攻略　15間熱門官津中學叩門收表詳情
【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等
今日 16:22
【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
今日 16:31
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面

你可能感興趣

【升中叩門】2021年升中放榜攻略　15間熱門官津中學叩門收表詳情
今日 16:31
【升中叩門】2021年升中放榜攻略　15間熱門官津中學叩門收表詳情
【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等
今日 16:22
【疫苗獎賞】香港人壽向200名打2針者送「健康背包」　包括免費住院現金保障、意外死亡保障等
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
今日 16:31
【民意調查】林鄭月娥民望淨值微升1百分點　市民對中國國民自豪感11年來最正面
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 美食 餐飲

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶