【打針獎賞】稻苗學會送餐飲現金劵總額超過25萬　每份獎品現金劵金額約1,000元

▲ 再有機構推出疫苗抽獎活動。（資料圖片）

為鼓勵食客接種疫苗，促進市民往食肆消費，稻苗學會今日（29日）至8月底，舉行接種新冠疫苗大抽獎活動，送出的餐飲現金劵總額超過25萬，得獎名額多達535份。

稻苗學會稱，集結會員力量及支持，送出多間稻苗會員食肆贊助的餐飲現金劵，總額超過25萬，得獎名額多達535份。其中「餐飲消費劵組合」，併合多間食肆的消費劵，每份約1,000元，得獎市民可品嚐多間食肆美食。

市民只需於活動截止日期前，已打兩針新冠疫苗，及到過贊助現金劵的任何一間食肆消費，即符合參加資格。合資格者可於以下登入抽獎網站登記資料即可，9月初將進行抽獎及公布結果。

稻苗學會主席徐汶緯表示，餐飲業是受疫情影響最深的行業之一，業界不希望再有下一波到來。對應防範再次爆發，提升香港整體疫苗接種率刻不容緩。在此感謝稻苗會員食肆的支持，稻苗學會藉著是次大抽獎，鼓勵市民積極接種疫苗，對社會對餐飲業都有裨益。

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責任編輯：吳卓峰