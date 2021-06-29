【變種病毒】防護中心修正男地勤與其女同事為「輸入個案相關」　即本港連續22日本地個案清零

▲ 防護中心指27歲男地勤與3輸入個案有短暫相遇，將其與24歲女同事修正為「輸入個案相關」（資料圖片）

本港早前確診社區首宗Delta變種病毒個案，涉及一名27歲港航男地勤，並於大埔新達廣場兼職顧客服務工作，其一名24歲女同事本周日亦確診染疫，詳情請見【下一頁】。

衞生防護中心表示，早前基因排序分析顯示，該名27歲港航男地勤與早前三宗輸入個案（11877、11878和11881）基因組吻合，反映該四宗個案可能有流行病學關連。

中心最新的流行病學調查發現，該名27歲港航男地勤曾於6月11日在香港國際機場的衞生署臨時樣本採集中心與該三宗輸入個案有短暫相遇。中心根據流行病學資料及基因排序的結果，今日（29日）將個案11902的個案分類由源頭不明本地個案修正為與輸入個案有流行病學關連。因此，與個案11902有流行病學關連的個案11918亦會修正為與輸入個案有流行病學關連。

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責任編輯：鄧凱文