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【潮物速報】adidas聯乘Marimekko+Pixar　投入夏日悠閒運動世界

休閒消費 17:29 2021/06/29

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Marimekko X adidas系列全用上可再生環保面料及紗線生產，整體上被看高一線。（運動上衣$359、緊身褲$499 / adidas Originals提供）

adidas業績又報捷，5月品牌就對外公布業績，中國第一季度收入大漲至156%，可見品牌氣勢如虹，而最重要的原因還是和不同品牌合作的聯乘系列一浪接一浪，剛剛又有兩個面世，沒完沒了，看你買得有幾多。

adidas X Marimekko 

近年來自芬蘭家品/時裝Marimekko為了在全球市場上佔一席位，這一年可說是前所未有地積極進取，先後多次與UNIQLO推出售價相宜的入門女裝系列，同時曾經與Converse、甚至美容品牌Clinique合作，由此可見品牌對發展市場有著很大的野心，而最新的一個合作單位正是adidas。

一直以來，Marimekko的賣點都是其只此一家的大鳴大放高調的印花圖案，所以這一次合作亦秉承了這個設計模式。

將旗下兩款的經典印花，包括在1965年由Annika Rimala設計的Laine（波浪）圖案和2009年由Maija Louekari設計的Rasymatto（地毯）圖案，移植於運動tracktop、窄身運動褲、甚至比較鮮有推出的泳衣上。

    點擊圖片放大
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雖然整體服裝上有特色的剪裁談不上，全是基本得可以的運動服，但挾著辨識度極高的Marimekko印花圖案和非常吸引的售價，賣得滿堂紅絕對是輕而易舉的事情。

    點擊圖片放大
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adidas X Pixar 

不認不認還須認，Disney是很會做生意的公司，單是將旗下Pixar動畫公司內的動畫人物生產商品，就已經是用之不完的金礦。

Pixar除了本周將在本地的海港城有活動舉行外，亦與adidas推出一個以「Reunion through Sport」為主題的聯乘系列，將大家熟悉的《怪獸公司》、《反斗奇兵》及《超人特工隊》中的人氣角色與運動服二合為一。

最叫人留意的鞋款就推出4款，包括FORUM LOW、ADILETTE LITE、NIZZA和NMD_R1，球鞋以黑白色為主，以日本漫畫風格呈現Pixar角色，鍾情於Pixar動畫人物的你，又豈可沒有它們旁傍身？

產品查詢：adidas Originals（2207 0137）、Marimekko（2203 4218）

記者：何偉雄

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