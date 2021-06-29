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【求職騙案】港星警方聯手搗破網上求職詐騙集團　41人被補涉款3000萬元

社會 16:43 2021/06/29

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港星警方聯手搗破網上求職詐騙集團。（曾秋文攝）

香港警方聯同新加坡執法部門搗破一個跨境網上求職詐騙集團，在本港及新加坡以「搵快錢」作招徠，吸引求職人士在網上購物平台「刷單」，共涉及430宗騙案，涉及金額3,000萬元，兩地警方在本月中展開代號「百泉」行動 ，共拘捕41人，包括兩名集團主腦。

新界北總區刑事總部行政及支援張文俊警司表示，由於新冠疫情情關係，騙徒利用求職者心急搵工心態進行詐騙。根據警方記錄，在2020年本港共錄得236宗網上求職騙案，比2019年的66宗上升2.5倍。經兩地警方情報交流後，在本月展開聯合行動，共拘捕41人(16至53歲)，當中包括兩名主腦，為本地人士。

張指涉案詐騙集團在網上刊登招聘廣告，以「搵快錢」作招徠，要求求職者在網上購物平台「刷單」以提高消費紀錄，並要求他們下載一個詐騙電話程式，又要求不要向購物平台付款，轉為直接存進詐騙集團戶口中，聲稱保證其後會歸還及得到5%至12%的回報，但騙徒稍後便失去聯絡。

本月16日至26日新界北重案組聯同網罪科人員，在本港拘捕12男2女，年齡介乎22至53歲，當中包括兩名外籍人士，當中有12人涉嫌借出戶口作洗黑錢用途，涉嫌「串謀詐騙」和「洗黑錢」。他們涉嫌在本年1月至6月期間，在香港干犯134宗詐騙案，騙款由1,500元至95萬元，共913萬元，行動中檢獲3部電腦、14部手機和大批銀行卡。

張天俊又稱，在調查期間警方發現在新加坡發生手法相同的求職騙案，集團使用同一個網上平台犯案，在香港警方展開行動的同時，新加坡當地同時拘捕23男4女，年齡介乎16至53歲，全部為當地居民，相信協助處理犯罪得益和借出戶口給犯罪集團清洗黑錢。

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記者：曾秋文

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