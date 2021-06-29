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【疫苗獎賞】總商會7輪抽獎獎品加碼總值4,300萬　增約會配對服務及律師行法律服務現金券等

社會 16:47 2021/06/29

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總商會向贊助機構頒發證書，以感謝商界支持抽獎活動。（曾耀輝攝）

香港總商會日前公布將於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。總商會主席王冬勝及總裁梁兆基今日 （29日）講解登記方法及獎品，以及向贊助機構頒發證書。

即看今日記者會公布抽獎詳情：

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王冬勝致辭時表示，早兩周宣布抽獎活動金額3,000萬，截至今日金額已逾4,300萬。他感謝會員鼎力支持及贊助各項獎品，又呼籲市民盡快接種疫苗，以盡快恢復生活。

梁兆基介紹登記方法，提到市民可於7月2日起登入專頁登記抽獎活動，歡迎年滿18歲、持有效香港身份證及已接種兩劑疫苗的市民參加。參加者登記時需輸入其身份證及流動電話號碼。

香港總商會抽獎活動將分為七輪進行，合共送出總值超過6,000份大獎，總值逾4,300萬元的獎品，並分為交通、購物、娛樂、餐飲及酒店住宿等多個類別。

七輪抽獎活動於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名合資格人士只可登記一次，在每輪抽獎未能中獎的參加者將自動進入下一輪抽獎。

獎品包括由怡和集團送出三架平治C系列房車，每輛價值504,307元；數百份由怡和集團送出的購物禮券及餐飲禮券、500張港鐵全年車票，以及500份由太古地產送出的購物禮券等。

另外，范家碧律師行送出專業法律服務10,000元定額現金券券；LOVESEAT Group limited送出三個月約會配對服務。

梁兆基表示，會盡量平均分到每一輪抽獎，同時會考慮到贊助者意願。詳情可留意網站。另外，有部分獎品如車票等不能轉讓，亦有獎品可轉讓，詳情屆時可留意網站。

他亦呼籲，市民接種疫苗後才好登記抽獎。他強調，分7輪抽獎的原意是待市民有足夠時間接種疫苗；又提到大獎將會放在最後數輪抽獎，以刺激市民接種疫苗，更預告未來會有更多獎品。

被問到獎品包括海外酒店旅遊住宿，梁兆基指已與贊助商商討及達成共識，指有關時限會延長一定時間，呼籲市民無需擔心。

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記者：曾卓鋒

總商會宣布打針抽獎詳情。（資料圖片）

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