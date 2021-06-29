【假期好去處】太空館天象廳7月1日重開　新屏幕無縫拼接提升觀看體驗

▲ 太空館天象廳7月1日重開。（陳靜儀攝）

香港太空館天象館完成歷時14個月的翻新工程，將於本周四（7月1日）重新開放，將會有3套新節目上映，翻新後的天象廳更換了屏幕，採用無縫拼接方式，不會有以往「一格格」的情況。

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香港太空館今日（29日）舉行傳媒預覽。是次翻新工程是自天象廳於1980年啟用以來最大規模的一次，由去年5月開始，歷時約14個月，價錢約3,000萬元。工程內更換直徑達23米的半球形屏幕，亦更新了數碼天象系統、投影及音響系統，安裝6部8K投影器。天象館內的椅子亦全部更換，市民觀看節目時可自行選擇語言，亦可自備有線耳機。

香港太空館館長李為君表示，以往天象館屏幕拼接時有重疊，看起來會有一格格，但新的屏幕設計採用NanoSeam技術，逾400塊屏幕無縫拼接，播放影像時清晰，色彩亮麗。

李為君亦指出，新購入的天象顯示系統可以展示太陽系中各個行星，將來可用作舉行天文講座，初步亦計劃可與大專院校合作。他指出，作出大型翻新是希望為市民帶來最好的觀看體驗，在視聽方面都有理想效果。

翻新後的天象廳即將有3套新節目上映，包括有《穹蒼解密》、《古洞透天機》及《天外有天》，分別講述宇宙奧秘及地球氣候轉變，其中前兩套為3D電影。李為君說，因疫情關係，每日電影場次由7場減至5場，入場人數為場地上限的75%，場次之間會有人員消毒。

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記者：黃悅晴