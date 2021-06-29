70人訪京團看文藝表演　葉劉高唱「沒有共產黨，哪有新中國」

▲ (李慧琼facebook圖片)

今年的七一是中國共產黨成立100周年，70多人的香港代表團昨已上京出席慶祝活動。多名政界人士分別在社交網站，分享觀賞完文藝演出「偉大征程」感受。有份參加的新民黨主席葉劉淑儀甚至表示，自己跟著現場觀眾高唱4至5次「沒有共產黨，哪有新中國」。

葉劉淑儀指，有關活動在鳥巢（國家體育場）舉行，前往場地途中，大會亦向每人提供食物包，當中包括牛肉、麵包以及糖果等以充飢，形容主辦方貼心。她又說這次的黨慶節目十分精彩及壯觀，大家看得甚為投入，過程中更深感「沒有共產黨，哪有新中國」這句話寓意深遠，直言；「沒有共產黨百年奮鬥，我國哪有今天輝煌成就？」。

▲ 葉劉指抵京後仍要做核酸檢測。（葉劉淑儀facebook圖片）

葉劉亦在Facebook提到代表團的點滴，提到代表團的航班，因黑暴延誤了大約一小時才可起飛，而登機後所有機組人員均穿著保護衣物，食物均以密封包裝方式提供，非常嚴謹。此外，代表團除指出發前做四次核酸檢測外，到達北京機場後，所有人都要再接受檢測，確保安全。入住酒店之後，每天都要量體溫作紀錄。

除葉劉外，民建聯主席李慧琼及行政會議成員湯家驊亦有分享行程，湯更形容場面壯觀得難以形容，「言震撼又不足表達那澎湃高漲之情緒」。

▲ 文藝演出前大會向代表團派發食物充飢。（葉劉淑儀facebook圖片）

李慧琼估計，昨晚參與文藝演出的人數，有超過一萬人，當中還有「香港演員」演出。雖然為保密，參加者均不得攜手機進場，但她指：「有關演出將於7月1日在電視播出，屆時大家可以收看認識百年黨史。」

