【愛的誓言】羅慧娟離世9年仍每日思念　丈夫年復年登報悼念愛妻

▲ 劉志敏登報悼念亡妻。

曾跟周星馳合作《蓋世豪俠》並結緣成情侶的羅慧娟，最終雖分手收場，羅慧娟後來曾歷意外致失聰，終跟新加坡股票大亨劉志敏結緍，本有幸福婚姻，可惜婚後4年因患癌離世。雖離世9年，丈夫依然未忘情，每年在亡妻忌日前登報悼念。

羅慧娟（娟妹）於2012年因胰臟癌逝世，丈夫劉志敏仍然深愛着亡妻，今日（29號）劉志敏再度在愛妻死忌前一天，跟家人在報章刊登廣告以表思念之情。

劉志敏廣告中寫上：「劉羅慧娟，九年了，我們仍然懷念你，我們永遠愛你」。

▲ 劉志敏每年也登報悼念亡妻。

《蓋世豪俠》羅慧娟與周星馳拍拖3年分手 坎坷半生成幸福人妻卻患癌早逝

再讀愛的誓言

1966年出生的羅慧娟，在中學時已兼職當模特兒，因胞兄是藝人羅偉平，所以輾轉在演員廖安麗介紹下入了TVB。在1987年，經過面試獲得在《書劍恩仇錄》演霍青桐一角的機會。

1989年她在《蓋世豪俠》李珠，同時與男主角周星馳擦出愛火，但拍拖3年期間，二人沒公開承認戀情，但外間早視為一對。周星馳後來在影圈走紅，1992年演電影《逃學威龍2》，與朱茵互生情愫，疑有人一腳踏兩船，結果令羅慧娟與周星馳分手。

▲ 羅慧娟當年拍《蓋世豪俠》古裝扮相十分漂亮。

丈夫盼跟亡妻合葬

羅慧娟半生受盡考驗，1999年10月，與羅慧到巴布亞新畿內亞潛水時遇意外致耳膜受損，由此左邊耳朵失聰，右耳只剩兩成聽力，由於常耳鳴影響日常生活無法演戲，轉當主持及美容顧問。

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幸遇上真命天子新加坡的股票大亨劉志敏，並在2008年結婚。可惜天意弄人，她在婚後兩年不幸證實患上胰臟癌，直到2012年初，癌細胞更擴散到肝、腎等位置，到2012年6月30日清晨不敵病魔，於新加坡寓所離世，終年45歲。

當時彌留之際，其夫劉志敏及兩名繼子一直陪伴在側，她在離世前拍下遺言稱︰「我的人生好圓滿，是好開心地走。」丈夫更說好將來要與娟妹合葬，與愛妻長相廝守。

同場加映：邱芷微訪問