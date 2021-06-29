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 【英國升學】齋睇學校成績易出事   升學界「花姐」 ：海外生超一半要小心

海外升學 17:36 2021/06/29

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「升學界花姐」梁曉芙拆解選校陷阱。

找任何中介做配對，心頭過高但實力不足，都很容易出事。搵樓要大要平又向南，隨時買到凶宅；徵友只求靚仔有家底，隨時遇上 playboy；搵學校都一樣，家長漠視子女成績，只求入讀成績好的學校，忽視其他因素，就別怪升學中介給你推薦「商業性學校」。

上文提到「商業性學校」佣金高，與中介暗簽合作協議，收生不論學生成績好壞，因此當遇到只求學校成績好的家長時，中介很自然就會推薦「商業性學校」；加上該類學校重視市場推廣，宣傳品製作精美，容易給家長形成名校錯覺，而忽略了校譽、學校管理及海外生比例三大要素。

早前有位家長向我求救，囝囝就讀港島 Band 1男校中四，成績中下，但父母進取期望升讀英國名校，曾經約見兩間中介諮詢，結果不約而同推薦位於英國北部的學校 A，正正是風評甚差的「商業性學校」。

熟知行情都知此校校譽差，我從來不會推薦此校，因凡事以金錢掛帥，課外活動借用籃球竟要支付250鎊！另校方的管理手法都非常市儈，得悉有位女生要求寄宿入住單人房，教職員指，若學生要獨佔房間，大可買起另外兩個床位。我亦明查暗訪，發現原來該校當時的學生流失率急升，於是將佣金由首年學費的10% 加碼至 15%，額外派發 1,500英鎊，若學生留讀每年再付 3-5% 報酬，難怪兩間中介都力推此校。

其實，英國教育十分重視校譽，以培養學生正確的價值觀。學校應講規矩、講道理，難以想像學生在這種充滿銅臭味的環境成長，會變成怎樣的人？校方其實大可大方回覆：初中生只能住多人房，中六、七生才有單人房，或要求學生提出合適理據如需於深夜溫書等。此校歪風不可長，我當時更特此寫信向學校投訴。

最後，我認為要選對學校，家長也有責任，別被宣傳品及學校成績影響判斷，同時應自行做功課，除了校譽及管理，若海外生比例超過一半的話，就要多加提防。

全面了解學校，才可為子女提供健康的學習環境，大家可從以下兩個英國官方網站查看監察報告： 

英國寄宿學校協會 Boarding Schools’ Association (BSA) https://www.boarding.org.uk/

英國獨立學校協會 Independent School Council (ISA) https://www.isc.co.uk/schools/

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「升學界花姐」梁曉芙，駐英教育顧問及註冊監護人，Elite Anglo-Chinese Services創辦人。逾20年英國教育、招生及監護經驗。如對任何英國教育題材有興趣，歡迎電郵至 info@eliteacs.com

撰文 : 梁曉芙 「升學界花姐」

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