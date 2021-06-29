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【肉隨砧板上】男子紋眉揀最平$88套餐變水魚　埋單始知按每條眉毛收費

健康 17:39 2021/06/29

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一名男子紋眉後才被告知逐條眉毛收費，每條$88，共計53條眉毛。

紋眉墮消費陷阱！近日浙江杭州一名男子去美容店紋眉懷疑被騙，以為揀選了最便宜的套餐，一整條眉毛只需人民幣$88，豈料結帳時才得知是每條眉毛計算，最終需付近$4700人民幣。事後該男子向當地市場監管局反映，當局正進行調查，涉事店舖被勒令停業。

內媒報道，杭州一間美容美髮店向一名姓鄭男子推銷修眉服務。事主選擇了人民幣$88（約港幣$107）的修眉套餐，完事後才被告知是以每條眉毛計算，即$88修一條眉毛。店員一條一條眉毛去數，一邊27條，另一邊26條，總共53條，故收取人民幣$4664（約港幣$5700）。

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事主鄭先生憶述，店員當時指眉心需要修理，他認為反正是免費的，故讓對方修眉心：「中間就直接剃掉了，剃完之後，那個經理二話不說，這邊眉毛就開始修了，修了兩邊都不一樣，修完之後鏡子拿給我看。」然後，店員向他報價，稱分為$88、$128、$168，於是他選擇了$88。待整個修眉過程結束後，店員告訴他價格「一根眉毛$88」，他憶述：「然後一根一根給我數， 最後告訴我5000塊」。

對方更稱給他優惠價，惟最後收取人民幣$4664（約港幣$5700）。事後他認為事情不合理，而且發現兩邊眉毛一高一低，又黑又粗。涉事美容店，店長回應指，是「明碼標價」，並已「再三確認過」，但被追問後承認價目表上沒標明是「$88一根」。再者，店方的錄音顯示，「$88一根」這番話是在做完仿真眉之後才說的。

當局接報後已調查事件，證實2021年6月22日，鄭先生在該店未明碼標價的情況下，紋眉後被收取人民幣$4664（約港幣$$5700），目前涉事店舖已被勒令停業。

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責任編輯：羅嘉欣

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