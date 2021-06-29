【飲食習慣】港人近10年來多吃7成蛋類食品　多吃蔬菜卻少吃水果

▲ 食安中心今日（29日）公布第二次全港性食物消費量調查結果。（資料圖片）

食安中心今日（29日）公布第二次全港性食物消費量調查結果，對比於2005至2007進行的首次調查，發現本港成年人多吃逾7成蛋類及相關製品；雖然多吃約5%蔬菜，但卻少吃近2成水果。

有關調查由2018年4月至去年2月期間進行，食安中心訪問3,752名年滿18歲的市民。透過在兩個非連續日子進行的「24小時膳食回顧訪問」及「食物頻率問卷」對食物消費量進行估算。

對比上次調查，蛋類及蛋類製品的消費量的變動最明顯，受訪者平均每天進食26.44克，較首次調查大升74%，當中雞蛋佔超過95%，即每天進食25.52克；其次升幅最多為刺身及壽身，每天消費量達5.57克，較首次調查的4.68克，升近2成。

至於蔬菜每天消費量為202.65克，較首次調查的191.08克，多約5%，當中過半來自葉菜和蕓薹屬植物，每天進食112.04克；另外16.8%則來自果菜類和瓜菜類，即每天進食34.05克。不過，水果消費量則較首次調查大幅減少近2成，其中柑橘類水果佔約三分之一，即每天進食41.10克；梨果類水果則佔26%，即每天進食31.29克。

在穀物及穀物製品方面，受訪者平均每天消費量為395.31克，較首次調查的430.56克，少約8%，其中米飯佔逾6成，平均每天進食242.12克。其次為以麥為主製成的粉麵，則佔36.4%，即每天進食143.72克。

食安中心發言人表示，會利用最新數據進行日常的食物安全風險評估工作及各項風險評估研究，並籌劃未來的總膳食研究計劃以了解個別的有害物質從不同食物的攝入量。中心亦會利用食物消費量數據去檢視恆常食物監測計劃的採樣策略，以及評估和建議修訂本地的食物安全標準和規例。

香港人每日平均食得最多的食物種類及分量：

穀物及穀物製品（395.31克）

蔬菜（202.65克）

水果（120.31克）

肉類（78.36克）

點心（48.05克）

烘焙食品及中式糕點（45.56克）

魚類（43.54克）

家禽（32.12克）

蛋類及蛋類製品（26.44）

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙