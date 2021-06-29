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【違反規定】4旬漢擅離居所拒檢疫14日　被判即時監禁8日

社會 17:30 2021/06/29

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案件在沙田法院判刑。（資料圖片）

衞生署宣布，一名40歲男子因違反檢疫令，今日（29日）於沙田法院被判處即時監禁8日。截至今日，共有148人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高1.5萬元不等。

案情稱，該名男子早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於4月11日離開檢疫地點。他被控違反法例，今日於沙田法院被判監8日。

署方稱，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。

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責任編輯：吳卓峰

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