【優惠大曬冷】用八達通卡使消費券　點先賺到盡？

消費券計劃將於7月4日開始登記，可用於本地實體及網上商戶消費，而且每日搭車都可以用消費券，而無論用八達通實體卡、手機八達通卡，或其他八達通公仔掛飾統統可登記拎$5,000消費券！

利用八達通卡登記、領取以至使用消費券都簡易快捷，簡單步驟、填上八達通卡號碼就可以完成登記，同平時領取公共交通費用補貼計劃無異。有別於其餘3間分兩期發放的營運商，消費券的使用期限只有5個月時間，而選用八達通卡領取消費券首$4,000則可以在7個月內使用，餘下$1,000更可以慢慢任用，靈活性高，而且接受八達通卡的店舖亦愈來愈多，除一般餐廳、超市外，就連電子產品及家具等都可以買到，全方位照顧日常衣食住行需要。登記用八達通領取消費券，就等同平時增值，可當作增值額，除咗可以用$5,000來搭車、搭的士或泊車，買埋交通月票，仲可以順便拎埋交通補貼，簡而言之，已經賺超過$5,000！

▲ 登記用八達通卡領取消費券，搭車、搭的士或泊車，買埋交通月票，仲可以順便拎埋交通補貼。

4大優惠 越用越賺

除了關心使用的方便度之外，當然最關心的就是可享連串優惠。

1. 早登記先賺賞

首200萬名到政府消費券計劃網站成功登記選用八達通卡使消費券，並將該八達通卡加入八達通 App，可賺八達通增值額$18，推廣期由7月4日至9月2日。

2. 月用月賺賞

只需用合資格八達通卡，單月零售消費滿 $1,000（累積$200或以上的零售消費），可賺八達通增值額$50，於8月及9月期間可賺八達通增值額高達$100，名額100萬個。

3. 商戶優惠券

由7月4日即可於八達通App領取包括各大小商戶總值超過$3,000優惠券，配搭消費券使用就更抵！接受八達通付款的商戶涵蓋多個不同類別，包括電器及電子產品 、網上購物平台、中西式食肆、時尚服飾、珠寶金飾、運動用品、家具等，例如豐澤、日本城、Pricerite實惠、百佳等，除了實體店，就連個別網店都可以用到。

▲ 於各大商戶一「嘟」就可以買得更抵。

4. 商場優惠

八達通聯同港鐵商場旗下及新鴻基地產旗下共超過30個購物商場，推出八達通卡獨家飲食購物奬賞，送出總值逾$300萬的電子優惠券，包括德福廣場、青衣城、PopCorn、apm、大埔超級城等。

商戶名單不能盡錄並不斷更新，詳情可參閱：https://bit.ly/3y4vTf5

▲ 港鐵商場旗下12個商場會率先於7月初推出八達通卡飲食購物。

除基本優惠外，轉埋用手機八達通、申請自動增值、連去ZA Bank開戶都有額外驚喜。新客戶於iPhone或 Apple Watch加入八達通可獲高達$100迎新優惠而新Smart Octopus in Samsung Pay 客戶則可獲$80迎新優惠。

詳情：

iPhone或 Apple Watch八達通新客戶： https://bit.ly/2ThWqqy

Smart Octopus in Samsung Pay 新客戶： https://bit.ly/3AgaDFt

另外，申請八達通自動增值可獲額外高達$150回贈！詳情： https://bit.ly/3vYRKU5

去 ZA Bank開戶再送多$5,000？！

八達通拍住虛擬銀行 ZA Bank，為$5,000消費券加碼，由 2021 年7月1日至 8 月31 日，用八達通拎$5,000消費券，並使用邀請碼【OCT5000】於 ZA Bank 成功開戶後30日內用 ZA Card 完成一筆交易，即可於 ZA Bank App 抽取高達 $5,000 獎賞，實行獎上獎！

詳情：https://blog.za.group/article/cvs

了解更多優惠詳情：https://bit.ly/3do6fKx

仲諗？即刻下載八達通app，快人一步賺早登記獎賞： www.octopus.com.hk/AppDownload

優惠名額有限，先到先得，送完即止。優惠須受條款及細則約束。



（資料由客戶提供）

