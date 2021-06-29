【海外升學】美國升學SAT完勝IB及DSE? 哈佛女生：SAT考試內容比較少

▲ Angel指，SAT的考試内容比較少。

每個地方都會有屬於自己一套的升大學考試，例如香港有DSE、英國有IB，而本次專欄會由就讀美國哈佛大學、報考SAT的女生Angel Lee 分享美國升讀大學考試之一的SAT（全名為：Scholastic Assessment Tests），有何優勝之處。

美國大學考試有兩種，分別為SAT和ACT。雖然說把兩個考試考畢，不用擔心因為考差了其中一個考試，而需要多花一段時間重考，但其實學生們是無法同時準備兩個考試。與其分散投資，不如集中火力在一個考試之上。

SAT考試模式

SAT考試分為I和II部份，而報考大學的成績只需要I部便可，而II部是隨意的。SAT考試內為為英文和數學，包括閱讀、寫作、有計數機和無計數機，絕大部份題目都是以選擇題為主。

SAT滿分為1600分，每間學校對成績要求各有不同，不過大部份名牌大學對SAT成績的要求是1500分或以上。而考試時長為一天時間便把所有卷考畢。

SAT有咩好？

SAT考試內容比較少，只有英文和數學，但ACT需應考科學，若果中學沒有選修理科，或者數理方面比較差的同學，可以選擇報考較著重英語能力的SAT，擁有穩健的英文程度將會更有優勢。

SAT的考試萬變不離其宗，只要多做past paper就會熟悉它的考試答題模式和內容，之後在考試亦能得心應手。而SAT的考試模式都是選擇題四選一，題目深淺平均，不過給予應考時間長，考生們有足夠時間完成整份SAT試卷。

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