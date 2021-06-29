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【快樂之道】胡楓稱放下妒忌心才能享快樂　提醒男士不要把負面情緒帶回家

娛樂 17:58 2021/06/29

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修哥分享快樂之道。

現年89歲的修哥胡楓老而彌堅，早前於紅館舉行《胡楓約你開心派對2021》演唱會，打破自己3年前所創下最年長歌手紅館舉行演唱會紀錄，實在利害。

而「健康·旦」與「賽馬會慈善信託基金」推出節目「你快樂嗎？」，一連8集探討情緒健康專題，主持鄭丹瑞每集請來嘉賓分享情緒健康及自身經歷，最新一集嘉賓正就是修哥胡楓，他在節目中分享快樂之道。

胡楓入行接近70年，其實事業並非一帆風順，但他依然表示對一切感恩。

【胡楓演唱會】89歲胡楓再破紅館紀綠　修哥養生靠每日步行兩小時

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放下妒忌之心

入行多年的胡楓在圈中結交了不少圈中好友，他與謝賢、曾江等為同期的黑白粵語片當紅小生，胡楓卻表示大家不會互相妒忌，因為心態正確才能令自己保持快樂。

主持鄭丹瑞亦指，心態決定了胡楓一生如何走這條演藝道路，有時放下妒忌、放下緊張亦是種紓解壓力的方法。

修哥任「健康·旦」嘉賓接受旦哥鄭丹瑞訪問。

珍惜眼前人

「我希望自己有一個開心嘅人生」胡楓說。89歲的修哥坦言人生不如意事十常八九，但最重要是懂得如何開解自己，若然把所有煩惱都放在心裡，不能解決問題之餘亦對自己身體無益。

他更表示作為一個男人要有擔當，不要把負面情緒帶回家，影響家人心情的同時又於事無補。

修哥太太呂詠荷於2016年逝世，鄭丹瑞問到喪偶的問題時，胡楓直言當另一半離世後，會不斷回憶與對方之間的往事。所以胡楓希望大家能夠珍惜眼前人，互相愛護，以免防日後後悔。

同場加映：Joe Junior夫婦訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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