【集體中招】瑪嘉烈醫院男病房再多8人　成為抗萬古霉素腸道鏈球菌帶菌者

▲ 瑪嘉烈醫院發生集體染菌情況，涉及至少8人。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院發言人今日（29日）公布，發現再多８名病人（61歲至95歲）成為「抗萬古霉素腸道鏈球菌」帶菌者，但無感染徵狀。首名病人與另外7人現時於瑪嘉烈醫院留醫，而另外１名病人則已轉到北大嶼山醫院，全部病人正接受隔離治療，情況穩定。

於6月18日，一名曾先後入住兩個內科及老人科男病房的58歲病人，確診帶有抗萬古霉素腸道鏈球菌。醫院按照既定感染控制程序展開追蹤篩查，再發現多8名病人成為帶菌者。

醫院感染控制組將於病房執行各項加強感染控制措施，包括加強清潔消毒、 嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生；及加強病人及環境篩查。



醫院會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。

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責任編輯：吳卓峰