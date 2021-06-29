【變態奶奶】新抱泵初乳放雪櫃奶奶給叔仔飲　媽媽嬲爆︰仲叫老公問我攞

▲ 有新抱指奶奶私取她放在雪櫃的初乳，加果汁給叔仔飲。

不少媽媽為了給孩子最好的營養，都會選擇產後餵哺母乳。近日台灣一名媽媽在社交媒體分享，她把初乳存放在雪櫃內，可是奶奶竟然私自取去初乳，並加入果汁拿給叔仔飲，更請丈夫問她取母乳，令她大感憤怒。

初乳加果汁給細仔飲

該名媽媽在facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿，表示大家都知道初乳很有營養，她的奶奶卻私心為了小兒子的身體，把她放在雪櫃的初乳加入果汁，讓其小兒子喝。她指出奶奶的過分行為︰

在我坐月子期間還開口請先生來跟我拿，好在我堅持拒絕，先生自行回去跟他媽處理……

她怒斥奶奶，「難道只有你兒子才是兒子嗎？」帖文引來網民熱議，很多網民認為這個夫家很有問題，首先奶奶不應私拿新抱的母乳，又批評她沒有常識，因初乳只是對嬰兒有益，不見得大人用得著。再者，叔仔如知道這是大嫂的母乳仍喝下去，實在太噁心。

網民批評「變態家庭」

另有網民批評為人丈夫的，怎可能聽從媽媽的說話，真的回去問妻子拿母乳，認為他是不折不扣的「媽寶」。網民留言，「變態家庭」、「一家人都有病」、「跟嬰兒搶初乳喝未免也太離譜了」。點擊看更多網民留言︰

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初乳含天然抗體

據衞生署家庭健康服務資料顯示，母乳特別是初乳，含有天然抗體、活細胞、酵素等，有抗菌、抑菌、殺菌的功效，不但能增強嬰兒的免疫力，而且能預防多種疾病，減低腸道和呼吸道感染的機會。

此外，母乳含多種脂肪酸，包括DHA、Taurine，幫助嬰兒的腦部、眼睛、腸胃等發育。而且母乳含有大量抗體及活細胞，令嬰兒的腸道猶如多了一道保護膜，阻止細菌和致敏原入侵。

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責任編輯：王明芳