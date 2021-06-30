【育兒心得】3孩中醫媽媽育兒5個秘訣　兒童保健首重養脾胃公開四季湯水

▲ 註冊中醫師劉潔瑩工作繁忙，又要兼顧照顧3個仔女，但她仍堅持每周一至兩次帶他們出外做戶外運動，真是一位好媽媽。

每當子女生病，做媽媽的一定很擔心。有3名仔女的註冊中醫師劉潔瑩跟其他媽媽一樣，都很着重小朋友的健康，平日會煲合時的四季湯水、按穴位及讓小朋友多做運動，提升他們的免疫力，養好強健的身體。

同時她更強調心靈健康。她說︰「一個健康小朋友，除了食得瞓得外，也需要注意心靈健康，跟身體健康一樣重要。」

▲ 劉潔瑩中醫師工私都十分緊忙，笑言自己的Me Time時間很少，每月只安排一至兩次跟好友飯聚，可以輕鬆度過一天。(被訪者提供)

80後劉潔瑩的3個孩子，分別是7歲的大仔、一對5歲的孖女。三兄妹擁有不同的體質，在照顧上也要作適當配合。「哥哥相對妹妹較為強壯，不過遺傳了爸爸的敏感徵狀，有少少鼻敏感及濕疹，飲食上要留意，有些食物不可以吃太多，如蝦、蟹及牛。間中會煲可解毒的綠豆沙，夏天則讓他吃清涼的西瓜。」

至於一對孖女，體質也是南轅北轍。「大妹較為健壯，細妹則較孱弱。在胃口上，兩個都差不到，不過大妹較吸收，肌肉較結實及長得較高，比妹妹高大約1-2厘米及重1公斤。其實細妹胃口也不錯，只是不太吸收。」

1.健脾湯水有利成長

劉潔瑩認為要小朋友健康，有5個方面家長要注意，首先是要多飲湯水。「中醫學上的五臟，包括心肝脾肺腎，小朋友最重要是脾胃，因脾為後天之本，養好脾胃對成長十分重要。」

原來，劉潔瑩平日經常會煲湯水，更跟據四季煲不同款式：

季節 湯水 春天較潮濕宜煲袪濕湯 粉葛赤小豆老黃瓜湯 夏天炎熱就要消暑 冬瓜湯、苦瓜湯 秋天要潤肺及潤燥 雪梨無花果湯 冬天就要飲滋補湯水 椰子煲雞湯

▲ 每到夏天，劉醫師會煲消暑的冬瓜湯或煮冬瓜盅，3個仔女也很喜歡。(被訪者提供)

2.少吃冰凍生冷及甜食

第二，是冰凍、生冷及甜的食物，都盡量少吃，因這些食物都易傷脾胃。「有很多小孩經常食糖果、飲汽水，長期下去會令脾胃變差，吸收能力亦受影響，可能達不到正常的生長。」

劉醫師自言，不會讓仔女戒絕所有凍及甜食。「我會讓他們淺嘗，好似薯條、雪糕及朱古力，因要讓小朋友接觸不同的東西。」

三兄妹中，細妹最抵受不了凍及甜食，但她卻懂得節制。「有次她食朱古力後，晚上咳及嘔痰，十分辛苦，她從此以後便學懂適可而止。夏天見到哥哥食雪糕，她只會叫哥哥俾一兩啖佢食，不會吃一杯，因為知道吃多了會受苦。」

3.早睡早起充足睡眠

第三，要注意作息時間。「我的3個小朋友每晚大約九時便上床瞓覺，十時已全部睡着了。但現在很多小朋友都跟家長同樣夜瞓，十一、十二點才上床，第二朝又很遲才起身，可能瞓到十點十一點，這樣會傷肝，影響小朋友的健康。」

4.按穴位有助健康

第四，可間中按小朋友的穴位。「在小腿位置的足三里，是保健脾位的穴位。我間中會為仔女按，每次每隻腳各按一至兩分鐘。」如果脾胃較差的小朋友，以治療角度出發，每日大約兩次左右，效果更好。

▲ 按小腿的足三里穴，有健脾作用，對小朋友成長有幫助。

5.多曬太陽及做運動

第五便要是多做運動﹐劉醫師平日工作十分繁忙，但每逢周六日及放假，一定會帶小朋友出外接觸大自然，因多曬陽光及做運動，可令身體更強壯。「我家在西貢，經常同仔女到屋企附近行山。有時我們都跨區活動，早幾個星期天氣好便到山頂坐纜車，再順便行埋山，他們都也很開心。」

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著重心靈健康

小孩有強健身體固然重要，但劉醫師強調心靈也要關注。「很多家長以為小朋友食得、瞓得、大便正常便算是健康，其實心靈上的健康也十分重要。我曾為一位幼稚園小朋友診症，媽媽十分緊張他的學業，讓他讀兩間幼稚園，上午班放學後匆匆忙忙又返下午班，放學就去讀興趣班，周六日的學習班也排得密密麻麻。小朋友由朝忙到晚，日日如是，瞓覺質素變得很差，漸漸更不肯進食，更出現厭食情況，後來吃一點中藥，再重新調整學習及休息時間，情況便得到改善，所以小朋友心靈健康，家長不能掉以輕心。」

她又曾遇過一位學童，小學考入了名校，由小一讀到小六。「原來這位小朋友一直覺得壓力很大，慢慢出現情緒病徵狀，升上中一後更要停學處理情緒，慢慢才好轉。」劉醫師的3個仔女很少補習，只讓他們參加彈琴及跆拳道興趣班，假日就享家庭樂。

疫情下，3人不時在家上網課，現在讀小二的哥哥每天要上幾小時，最近出現近視情況。「他大約有100度的近視，我讓他吃一些護眼的中藥、敷中藥眼貼，希望近視不會惡化下去。我亦經常用菊花及杞子焗水，有明目作用。」

▲ 疫情下大仔經常上網課，最近出現近視，劉醫師讓他飲有明目作用的菊花及杞子水。(被訪者提供)

行醫13年常見小朋友疾病

劉醫師於2008年在香港大學中醫全科系畢業，行醫接近13年，她說最常見小朋友的疾病是傷風感冒，其次便是脾胃病，如沒有胃口進食或便秘。

她更分享一個難忘的病例：「有位小朋友平時不肯食正餐，但他卻很喜歡吃炸雞翼、炸雞髀及薯條，家長覺得既然他沒有胃口，他喜歡食甚麼就讓他食，後來導致脾胃愈來愈差，更出現很嚴重的便秘，我摸他的肚子是『谷谷脹脹』，我開一點改善腸胃的中藥給他，以及教媽媽如何替他按摸肚仔，讓腸不要這麼懶惰。」幸好，這位小朋友配合健康的飲食，情況很快已有改善了。

「家長應時常留意着小朋友身體狀況及胃口，有少少風吹草動，便要早一點處理，基本上小朋友得到適當治療後，身體會康復得很快的，家長不用擔心。」

記者：招美寶