【海洋公園】夏日優惠價415元至760元3個月內任入園　全新科技體驗館「探索號R」須另收120元

▲ 全新科技體驗館「探索號R」須另收120元。（梁偉榮攝）

海洋公園全新科技互動體驗館「探索號R」明（30日）開幕，今舉行揭幕禮，該館斥資3,000萬元興建，將每日開放，設有多項虛擬新技術，結合保育與教育元素，園方料每月參觀人次有1.5萬人，票價為120元；園方即日起亦推出港人限定「開SUM夏日入場證」，3個月內可無限次入園（不包括「探索號R」），成人每張售760元，兒童為415元，全日制學生為605元，一次過購買3張或以上「開SUM夏日入場證」，可享9折優惠，相比以正價入場兩次，學生入場證折扣高達55折。

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另外，上周政府再委任劉鳴煒及龐建貽，分別擔任海洋公園董事局主席和副主席，商務及經濟發展局局長邱騰華今出席「探索號R」揭幕禮表示，期望新一任管理層會帶領海洋公園，按策略逐步發展成開放型的設施，提升管理效率，令公園有正面發展。

至於上月起被港府借調至海洋公園出任行政總裁的黃智祖稱，其工作時間將會很短，在新行政總裁上任後便會離開，這段期間會努力聘請行政總裁，及主要邀請合作夥伴展開「重生方案」前期工作，期望在未來一年與合作夥伴的商討有成果，他形容時間非常緊迫，而現時未能公開細節。黃又形容海洋公園的下園區未來會有很大變化，或會免費開放，成為餐飲、娛樂、消遣區域，但強調會保留熊貓館。

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責任編輯：鄧凱文