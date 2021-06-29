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【明星效應】姜濤加持Burberry姜Bag火速斷貨現輪候名單　置地廣場The World Of Olympia限定店掃QR碼有驚喜

休閒消費 18:29 2021/06/29

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Mirror3子姜濤、Anson Lo及Anson Kong分別孭上暗蕨綠色中型Olympia（$16,500）、Horseferry印花帆布Olympia黑色小型腰包（$13,900）及壓縫皮革小型腰包（$15,300）。（品牌提供）

上星期一中環的置地廣場萬人空巷，尖叫聲、喝采聲此起彼落，皆因Mirror當中的3子︰姜濤、Anson Lo及Anson Kong大駕光臨，他們是獲Burberry邀請擔任期間限定店「The World of Olympia」的開幕嘉賓，3人分別孭上品牌全新的Olympia手袋亮相，限定店擺放有多個超巨型的雕像坐鎮，另外在商場毗鄰的畢打行更設Olympia體驗空間，場面更加震撼，大家不妨去拍照打卡。

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設於置地廣場中庭的「The World of Olympia」期間限定店是為Burberry全新推出的Olympia手袋而設，半月型的設計出自品牌首席創意總監Riccardo Tisci手筆，靈感源自倫敦Kensington Olympia建築物，俐落輪廓帶有強烈的建築味道。

姜濤所孭的暗蕨綠色小型版當日已經即時斷貨。（品牌提供）

限定店擺放有多個古希臘超巨型Elpis雕像，店內放有不同顏色的Olympia手袋，黃色、粉藍色、青綠色、裸色、黑色等，賞心悅目。手袋獨特的曲線輪廓和精緻的結構經由木塊手工成型，每個袋都經過手工打磨，邊緣刷上三層漆作為保護，有不同尺寸配上金屬鏈帶或皮孭帶，皮帶可以調整兩種尺寸，而姜濤所孭的暗蕨綠色小型版當日已即時斷貨，有興趣的朋友要耐心排waiting list了。

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大家到限定店參觀時，可以手機掃一掃專用的QR Code，將會有驚喜出現。另外，Burberry更在畢打行設有Olympia體驗空間，大家可欣賞手袋的幕後製作過程影片及近距離觀賞Elpis雕像，彷如置物博物館一樣，打卡絕對一流。

Burberry The World Of Olympia期間限定店

地址：中環置地廣場中庭地下

日期：即日至7月3日

時間：11am-8pm

體驗空間

地址：中環畢打行5樓

日期：即日至7月2日

時間：11am-5pm

產品查詢︰2868 3511

記者︰梁靜詩

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