【親子好去處】挪亞方舟首創室內遙控越野車探險　穿梭森林景觀探索恐龍基地

▲ 「挪亞方舟」於7月17日至8月29日（逢星期六及日）舉行「夏日森動大歷險」。

暑假將至，不少家長為小朋友計劃好玩又充實的假期。位於馬灣的「挪亞方舟」於7月17日至8月29日（逢星期六及日）舉行「夏日森動大歷險」，讓小朋友寓學習於娛樂，通過各項奇趣活動認識有關熱帶雨林、恐龍生態及動物的知識。

玩樂中認識亞馬遜地貌

屆時場內將設有「室內遙控越野攀爬車大冒險」，小朋友可在模擬亞馬遜自然地勢的場景裏遊玩。參加者需要控制越野攀爬車穿越凹凸不平的石路、陡峭的斜坡、危機四伏的深坑及木棧橋，在限時內完成探險之旅。此活動不但考驗參加者的逆境商數（AQ）、判斷力及駕駛越野車的技巧，同時加深他們對亞馬遜自然地貌的認識。

走進叢林少不免遇見動物，挪亞方舟設有「動物生態大奇觀」，大小朋友可近距離觀賞珍奇異鳥及各種爬蟲類動物，如托哥大嘴鳥、愛情鳥及變色龍，亦可參加導賞活動，聽動物飼養員或專業導賞員講解各瀕危動物的生態習性。參加者有機會近距離觀察輻射龜及睫角守宮（壁虎類）等爬蟲類動物，以及玳瑁、動物皮等標本，以深入了解各動物的生態，提升保育的意識。

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對史前生物有興趣的小朋友，不可錯過「恐龍足跡大發現」活動，透過互動觸控屏幕及趣味遊戲，讓小朋友認識到不同恐龍種類及形態，掀開恐龍的神秘面紗。參加者可利用互動觸控屏撥開沙粒，發掘恐龍的化石及了解恐龍的身體構造，亦可用拓印方式認識恐龍的種類，如三角龍、暴龍及無齒翼龍，更可在巨型互動遊戲屏幕上發揮拼勁，擊退隕石，以保護恐龍的家園。

設模擬駕駛艙學做小機師

此外，現場設有「小機師訓練營」，小朋友穿上整齊制服在模擬駕駛艙場景裏，兩手控制著模擬駕駛器，一嚐爲飛機師翱翔天際的滋味。除了學習飛行知識，工作人員亦會在場講解亞馬遜擁有全球最大及物種最多的熱帶雨林，喚醒小朋友對守護這「地球之肺」的重要。

玩累了想休息一會，可騎上Q版動物電動車，穿梭於森林之間，享受馳騁之樂，或到「e-Planet夢想星球」光影互動展館打卡。場館劃分成森林、海洋、四季和未來城市四個展區，讓參加者與大自然美景互動。臨走之前，更可參與「森林民族手織坊」，運用編織機及工具，創作專屬的民族風杯墊，打造小手作帶回家作擺設。

恐龍歷險世界主題房

為配合森林探險主題，挪亞方舟度假酒店於今個夏天推出全新「恐龍歷險世界」主題房，為各位探險家帶來完滿的旅程。房間内滿佈各種恐龍的蹤影，例如暴龍、大椎龍及三角龍，亦掛上樹葉裝飾，再配合室外青葱景致，呈現綠林樹影的度假閒適氛圍，更可與恐龍同樂同眠。

恐龍歷險世界住宿套票價錢由HK$1618起（如2人入住），包括早餐、晚餐、啤啤熊之友製作室及童趣飛馳樂等活動，詳情可瀏覽酒店網站及致電 3411 8823查詢。

活動資訊

活動日期：2021年7月17日至2021年8月29日（逢星期六及日）

時間：上午10時至下午6時

地點：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話：3411 8888

入場費：凡進入挪亞方舟人士需繳付入場費，成人HK$198，小童及長者(特惠門票)HK$158，活動期間設有買2送1門票優惠。

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責任編輯：王明芳