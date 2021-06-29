【衝上雲霄】兩間小學合辦空中畢業禮　校長勉勵畢業生追尋夢想

▲ 畢業生於登機前大合照。（學校提供）

佛教林炳炎紀念學校與佛教黃焯菴小學，於今日（29日）為應屆畢業生，舉行空中「夢飛翔畢業禮」。兩校分別有101名及36 名小六學生畢業，學生在機上分享畢業感受，亦與機師合照。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

兩校共137名學生於今早10時起飛，上午11時30分降落，飛行地點在本港上空區域， 起飛及降落均在香港國際機場。「夢飛翔畢業禮」的畢業儀式於飛機上舉行，兩校校長及主禮嘉賓分別致辭，並向學生頒發畢業證書，亦有畢業生代表致詞及合唱。該批畢業生亦在機上分享畢業感受，回憶校園點滴，學生更逐一與機師合照。

佛教林炳炎紀念學校校長李玉枝及佛教黃焯菴小學校長許定國均表示，學生的全人發展並不能局限於課室內及書本上，希望學生可以走出教室，有不同學習經歷，以多元方式加強學習的趣味，切合不同學生學習需要，讓他們各展所長，追尋夢想。

校長、教師或是孩子皆可有夢，不論起點在哪，只要有夢想，一樣可以飛。

兩校之後亦會繼續協作，歷奇課程、天文課程、AI計劃等會相互運用，讓兩校學生走出校園，建構特別學習體驗。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴