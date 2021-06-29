【爆炸品案】2名男子涉管有爆炸品被捕　曾網上發帖稱喜慶日子血洗某些地方

▲ 警方在藍田和大埔拘捕兩名男子，檢獲爆炸品原材料、仿製槍械、彈藥和懷疑槍械部件。（曾秋文攝）

警方有組織罪案及三合會調查科，今日在藍田和大埔拘捕兩名男子，檢獲爆炸品原材料、仿製槍械、彈藥和懷疑槍械部件，懷疑企圖用五金器具製造槍械和彈藥，並在網上帖文稱在喜慶日子發動「血洗某地方」和「殺死某人」等言論，警方正追查其背後是否有組織操控。

O記署理總警司何振東表示，早前根據線報得悉有人在網上發佈煽動仇恨帖文，經調查後今日(29日)展開行動，拘捕兩名男子，分別29歲和32歲，報稱無業和地盤散工，兩人互相認識，並就製造槍械和彈藥交換資訊，他們涉嫌「藏有爆炸品」，現正被警方扣查。

探員首先在藍田一住宅單位，搜出7包共1.5公斤粉末，初步確認是硝酸鉀、硫磺和糖漿，為製造炸藥原料，以及580發工業用石屎釘槍彈，該類彈藥中含有火藥。另外亦發現槍械部件和製造槍械製造的草圖，其後探員再在大埔一單位檢獲5枝仿製槍械。

何振東表示所有證物現正進行化驗，今次有別於過去同類案件，過去涉案人士均在海外網站以郵寄方式購入，今次則購買五金粗糙的器具，以自製方式製造模仿槍械發射原理的部件。另外相信有人利用可在合法途徑購入的工業釘槍彈取得火藥，加上自製的爆炸品製造子彈作非法用途。

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記者：曾秋文