【推翻答辯】中大院務主任等3人涉偽造報價單脫罪　認罪同事准推翻答辯

▲ 中大職員早前承認涉偽造報價單，惟案中其餘3人被裁定脫罪，已認罪職員申推翻答辯獲批，押後明年再訊。(經濟日報資料圖片)

香港中文大學伍宜孫書院院務主任涉沒有申報裝修及工程公司東主為其妹夫，並向對方公司批出中大的採購項目，其後工程公司東主涉以名下其他公司及假冒其他公司發出虛假報價單，串謀另外兩名中大書院職員以取得中大多個工程訂單，其中3人早前經審訊後被裁定公職人員行為失當等9罪罪名不成立，餘下1名職員早前承認串謀詐騙罪，但裁決後申請推翻認罪，今（29日）獲區域法院法官批准，案件押後至2022年3月再訊，以等候控方就本案提出上訴。

涉案4名被告為「新生活創意設計廔」（新生活）公司東主彭兆衡（38歲）、中大伍宜孫書院院務主任李珮珊（43歲）、中大伍宜孫書院行政主任石曉風（40歲）以及中大善衡書院計劃協調員梁祐誠（36歲），彭為李的妹夫，首3名被告早前否認控罪，經審訊後被裁定罪名不成立。

第4被告梁祐誠早前承認串謀詐騙罪，但案件裁決後申請推翻認罪。案件今再訊時，法官指首被告被裁定罪名不成立，被控同一串謀控罪的第4被告的認罪答辯亦不夠穩妥，故接納其推翻認罪答辯之申請。

其案件押後至2022年3月9日再訊，以等候控方以案件呈述形式提出上訴後再處理。被告准以保釋，並准離開香港及取回旅遊證件。

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記者：林欣樂