【警報誤鳴】北大嶼山醫院感染控制中心病房警報誤鳴 院方指負壓系統正常無增加感染風險
社會 19:00 2021/06/29
九龍西醫院聯網發言人今日（29日）公布一宗北大嶼山醫院香港感染控制中心（中心）隔離病房負壓系統警報誤鳴事件，事發今日上午7時35分，中心E座大樓地下隔離病房的負壓系統警報響起，顯示其中一個病格的負壓系統出現故障。當時沒有職員於該病格工作，病房所有職員於警報響起後根據既定指引，立即佩戴N95呼吸器，並將有關病格内的一名病人轉到其他病格，以及徹底消毒涉事病格。
機電工程署人員檢查後，證實事件屬警報誤鳴，並已要求服務承辦商作出跟進；有關病格的負壓系統一直維持正常，沒有增加感染風險。中心已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦處通報有關事件。
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責任編輯：陳子謙