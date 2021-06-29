【警報誤鳴】北大嶼山醫院感染控制中心病房警報誤鳴　院方指負壓系統正常無增加感染風險

▲ 北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離病房負壓系統發生警報誤鳴事件。（資料圖片）

九龍西醫院聯網發言人今日（29日）公布一宗北大嶼山醫院香港感染控制中心（中心）隔離病房負壓系統警報誤鳴事件，事發今日上午7時35分，中心E座大樓地下隔離病房的負壓系統警報響起，顯示其中一個病格的負壓系統出現故障。當時沒有職員於該病格工作，病房所有職員於警報響起後根據既定指引，立即佩戴N95呼吸器，並將有關病格内的一名病人轉到其他病格，以及徹底消毒涉事病格。

機電工程署人員檢查後，證實事件屬警報誤鳴，並已要求服務承辦商作出跟進；有關病格的負壓系統一直維持正常，沒有增加感染風險。中心已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦處通報有關事件。

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責任編輯：陳子謙