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【幕後團隊】自製模型助醫護練習微創技術　本地訓練中心主管：進步全靠「發夢」

社會 00:00 2021/07/05

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自製模型助醫護練習微創技術，鄧宗毅（左三）指進步全靠「發夢」。（梁偉榮攝）

微創手術可大減病人術後傷口面積，成為主流的外科治療方法。惟微創技術在本港發展只有短短20至30年，位於東區醫院本地首間微創外科訓練中心，由最初只有數百呎的訓練場地，發展至大型模擬訓練手術室，最近團隊獲醫管局頒發傑出團隊獎，主管鄧宗毅表示，外界的肯定有賴團隊的配合及擔任各自角色，強調發夢令團隊不甘安於現狀，努力尋求改變，冀將來教授更多學生治療病人。

微創外科訓練中心每年舉辦約30個培訓課程，及約500至600名的泌尿科、麻醉科等醫護人員接受訓練。鄧宗毅表示，最初中心只有800呎場地提供訓練和講座，發展至今除可在全港首個綜合內鏡微創手術訓練室接受模擬訓練外，更可透過機械臂及模擬手術室，增強手眼協調能力及團隊溝通、協作技巧。他稱讚，首任主管李家驊具洞察力，意識到微創手術是社會的大趨勢，在得到醫管局的支持下成立訓練中心。

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任職主管踏入第8年的鄧宗毅，指任內需要繼續努力發展的是，與國際及內地醫療團隊保持交流，並利用自身語言優勢，將國內優秀的技術向國外發表，即使兩地文化差異，溝通可能出現困難，亦不應中止對話而是尋求解決方法：

國內醫療發展一日千里，技術是無可置疑的，但礙於溝通與外國表達有困難，我覺得挺可惜的，故本港可利用語言優勢，幫助國內與國外同儕接軌。

訓練中心教學團隊今年從72份提名，脫穎成為8隊之一的醫管局最佳團隊，鄧宗毅強調，工作上最大的滿足感源於教育更多年輕醫生，醫治更多的病人。他補充，團隊的努力獲得肯定有賴成員間的合作，指「發夢」令團隊不斷尋求進步，鼓勵社會效法：

會發夢的人很危險的，因為不再滿足現狀，要求改變，對於每一代人都很重要，有本錢的不妨繼續發更多的夢。

中心團隊有時為貼合醫護人員訓練的要求，會自製訓練模型，醫療視聽製作組行政助理鄭啟志表示，難忘「3D技術打印的人體器官模擬（婦科模型）」的製作，由構思到完成需時半年，當中製作模型仿人皮的部分最為繁複，需要不斷改良物料，務求彈性和觸感與人皮相近。更曾有人提出參考團隊另一作品「前列腺組織模型」的設計製作模型，唯因中心沒有生產醫療用品的牌照故未能成事。

被問到引入海外醫生會否令訓練名額緊拙，鄧宗毅指出，外國讀醫的人士面對就業環境突變，決定回流的人數有限，即使回流也不一定選擇外科，故不擔心措施分薄本地醫生的訓練機會。

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記者：陳麗娜

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