【寶寶大過天】馬國明北上狂吸金賺「老婆本」 坦言不抗拒做爸爸：一切隨緣 娛樂 18:07 2021/06/29 分享： 熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《寶寶大過天》 之前因為在內工作而未能參與《寶寶大過天》的馬國明，在今日（6月29日）終於回歸，與岑麗香、商天娥、龔慈恩、吳岱融等現身電視城出席《寶寶大過天》宣傳活動。 在劇中演童童的小演員梁芯語也有出席活動，馬國明「父女團聚」即流露慈父表情抱着梁芯語。他坦言不抗拒做爸爸，即被「媽媽」商天娥取笑說：「很快到他了！」活動後，馬國明被傳媒問是否想做爸爸時，他表示一切隨緣。 另外，有指馬國明早返內地商演賺「老婆本」豬籠入水，他謙稱：「搵餐飯仔食而已。」 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優 龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣 16:58 2021/06/27 【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優 龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣 【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】 今日 18:39 【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 你可能感興趣 【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優 龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣 16:58 2021/06/27 【寶寶大過天】龔慈恩子女品學兼優 龔姐重視與孩子溝通：要好似氹女友一樣 【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】 今日 18:39 【我們再不講再見】戴祖儀涂毓麟挫敗中成長 Joey與Oscar從戀愛悟相處之道【有片】 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 馬國明（藝人） 家庭教育 爸媽心聲 夫妻之道 家庭關係 寶寶大過天 TVB