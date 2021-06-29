【寶寶大過天】馬國明北上狂吸金賺「老婆本」　坦言不抗拒做爸爸：一切隨緣

▲ 《寶寶大過天》

之前因為在內工作而未能參與《寶寶大過天》的馬國明，在今日（6月29日）終於回歸，與岑麗香、商天娥、龔慈恩、吳岱融等現身電視城出席《寶寶大過天》宣傳活動。

在劇中演童童的小演員梁芯語也有出席活動，馬國明「父女團聚」即流露慈父表情抱着梁芯語。他坦言不抗拒做爸爸，即被「媽媽」商天娥取笑說：「很快到他了！」活動後，馬國明被傳媒問是否想做爸爸時，他表示一切隨緣。

另外，有指馬國明早返內地商演賺「老婆本」豬籠入水，他謙稱：「搵餐飯仔食而已。」