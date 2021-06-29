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【居屋2020】綠白表家有長者配額用盡　啟翔苑細單位剩24伙料爭崩頭

社會 19:20 2021/06/29

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啟翔苑剩下24伙細單位未售。（資料圖片）

房委會4個新居屋屋苑共7,047伙，正處揀樓程序。房委會今（29日）宣布，綠表「家有長者優先選樓計劃」家庭申請者約840個配額，已於今天用盡。連同早前亦已用盡的「白表家有長者」配額，意味下一個揀樓日，即7月2日開始輪到一般家庭按序揀樓。

按最新情況，4個屋苑包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑，以及皇后山山麗苑。當中以啟翔苑最搶手，940個單位之中已售出916伙，只剩24伙；之後數到錦駿苑已售出844間，尚餘1,235間。

房委會稱，今期居屋5月31日起開始揀樓，至今共2,107個單位成交，當中綠表847個及白表1,260個。下次選樓日約有150位家庭申請者獲邀揀選居屋單位。

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記者：吳卓峰

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