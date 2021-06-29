【企圖搶槍】西灣河中槍男生涉企圖搶槍　案件排期12月初開審

▲ 被告周柏均(左)涉阻撓警員等罪，排期於12月6日開審。(經濟日報資料圖片)

2019年11月11日有人發起「三罷」行動，兩名男學生涉當日早上在西灣河太安街十字馬路口參與示威，期間涉阻撓警員及企圖搶去警槍，其中1名學生遭警員槍擊受傷。案件今（29日）於灣仔區域法院再訊，兩名被告透露擬不認罪，案件排期於12月6日開審。

該案兩名被告為周柏均（21歲）及胡子鍵（20歲），均報稱學生，兩人同被控1項故意阻撓在正當執行職務的警務人員罪及1項企圖搶劫罪，周另被控企圖從合法羈押下逃脫罪。控罪指，兩人於2019年11月11日在西灣河太安街、筲箕灣道與成安街十字路口阻撓在正當執行職務的警務人員A；企圖搶去A的1枝警槍；周於同日同地企圖從警員A的合法羈押下逃去。

案件今於區域法院再訊，次被告胡子鍵的代表大律師表示剛接手案件，並透露胡子鍵與首被告周柏均一樣，均擬否認控罪，案件早前已排期於12月6日開審，審期10天，胡亦同意。周的代表大律師亦確認周會維持否認控罪。

法官指，兩人的案件會於11月3日作審前覆核，並於12月6日開審，審期10天，兩人續准保釋候訊。

另外，潛逃台灣的12港人中，其中1人李子賢被控暴動罪的案件今再訊，法官押後案件至8月31日再訊，待被告索取進一步法律意見。李沒有保釋申請，還押候訊。

李被控於2019年9月29日，在金鐘金鐘道一帶，連同其他身份不詳人士參與暴動。早前被加控1項妨礙司法公正罪，控罪指他與廖子文等另外8名被告，在2019年12 月至2020年8 月23日期間在香港連同其他人，協助9名被告及喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻礙香港警務處的調查。

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記者：林欣樂