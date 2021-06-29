【觀塘變天】市建局成立廿載　3名主席同賀觀塘商場「裕民坊」落成啟用

▲ 市建局主席周松崗（中），前任主席蘇慶和（左）及鄭維新（右）出席活動。（市建局圖片）

觀塘市中心重建計劃（K7）的住宅項目「凱滙」，及基座商場「裕民坊」，今日（29日）正式落成啟用，市建局舉行慶祝活動。

市建局今日在「裕民坊」中庭的社區空間，舉行觀塘「裕民坊」開幕典禮暨市建局20周年誌慶，市建局主席周松崗、兩位前任主席蘇慶和及鄭維新也出席。周松崗稱，「凱滙」及「裕民坊」落成和啟用，見證著市區更新工作成果。透過重整項目及毗鄰的土地用途，令觀塘市中心的更新，不單只是一幢幢舊樓的拆卸重建，而是更優化的城市設計、更有效的人車道路網絡、更完善的社區設施，更佳的宜居生活，為整個觀塘社區帶來裨益。」

為慶祝第二及第三發展區落成，市建局由即日起至7月11日，在「裕民坊」一樓中庭舉行「觀塘的蜕變」圖片展覽，展出約40幅由香港歷史愛好者、區議員、地區人士、居民、本地藝術家、攝影師等社區人士借出的觀塘珍貴圖片，與市民一同回顧觀塘重建前後的變化，讓市民感受蜕變後的「新觀塘」，為市民帶來的優質生活及社區設施。

K7總地盤面積達到5.35萬平方米，以5個區域進行分階段發展。在「地區為本」的規劃模式下，第二、三發展區重整觀塘市中心的交通網絡，改善地區的交通擠塞，並擴闊行人路和加設無障礙的行人設施，改善步行環境。

市建局亦將項目基座超過17萬平方呎的樓面面積，撥作惠民、利民之用，包括興建全港首個室內公共運輸交匯的巴士總站冷氣候車區、首個提供冷氣的小販市集、在商場內設24小時開放的行人通道，以及7,100平方米的綠化休憩空間。市建局亦致力保留地區特色，於「裕民坊」商場設有「裕民里」及「裕民市集」，讓昔日在觀塘社區的商戶和小販，能繼續留在原區經營，傳承地區販檔及鄰里情誼的特色。

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責任編輯：吳卓峰